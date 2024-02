Una estudiante de la Universidad de Córdoba, finalista del Premio 'La ciencia en femenino'

Laura Sánchez Mata, estudiante del Máster de Ingeniería Agronómica impartido por la Universidad de Córdoba; Marta Salvachúa, estudiante del Máster en Ciencias y Teconologías Químicas (Khemia) impartido por la Universidad de Granada, y Yolanda López González, del Máster Universitario en Tecnología e Industria Alimentaria importadio en la Universidad de Sevilla, son tres de las seis finalistas al mejor Trabajo Final de Máster (TFM) seleccionadas por CaixaBank y la Universitat de Lleida a través de la Cátedra AgroBank 'Calidad e Innovación en el sector agroalimentario'.

La estudiante de la UCO ha sido seleccionada gracias a su destacado Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado 'Evaluación de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano para la determinación de la calidad precosecha de sandías', que plantea la incorporación de técnicas analíticas objetivas y no destructivas para el seguimiento de la maduración de los frutos en el campo y la determinación del momento óptimo de su recolección.

En este sentido, este TFM parte de la base de que, actualmente, la determinación del momento óptimo de cosecha de las sandías se basa en métodos subjetivos como el golpeteo de los frutos, una práctica laboriosa y costosa que tiene que realizarse por parte de cuadrillas de especialistas.

Además, a diferencia de otras frutas, la sandía no continúa madurando tras su recolección, con lo que debe ser cosechada cuando el fruto ha alcanzado su madurez fisiológica. En este contexto, Sánchez plantea en su proyecto el uso de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) como una tecnología analítica digital y no invasiva adecuada para evaluar la madurez de sandías intactas.

Alineado con el compromiso de CaixaBank de impulsar el talento femenino, AgroBank tiene el propósito de reconocer y fomentar el papel de la mujer en el ámbito agroalimentario, según ha recogido la entidad en un comunicado la compañía.

Es por ello que el premio de la Cátedra AgroBank 'La ciencia en femenino: Premio al mejor Trabajo Final de Máster' respalda a las mujeres científicas que trabajan en los campos de la agricultura, la ganadería y la alimentación, promoviendo de esta manera la equidad de género en el ámbito científico. En este sentido, los galardones, que este año alcanzan la cuarta edición, buscan reconocer la excelencia femenina entre las alumnas que hayan cursado un máster sobre el sector agroalimentario, impulsando así su carrera.

Las estudiantes competirán por un premio de 3.000 euros, otorgado por la Cátedra AgroBank, destinado al mejor TFM por su innovación, calidad o seguridad alimentaria.

De otro lado, Salvachúa ha sido seleccionada por su TFM 'Escalado de la síntesis de nanofertilizantes basados en fosfato de calcio biomimético dopado con nitrógeno y potasio', que pretende dar respuesta a la necesidad de elevar la producción agrícola en un 60-70% para satisfacer la demanda de alimento de la creciente población mundial.

En este sentido, este TFM plantea una alternativa más eficiente a los fertilizantes convencionales, que se caracterizan por su elevada solubilidad en agua y por perder más de un 50% y 80% de nitrógeno y fósforo respectivamente, mediante el uso de nanotecnología.

De entre todos los nanosistemas propuestos para este fin, según el estudio de Salvachúa, las nanopartículas de fosfato de calcio son una prometedora alternativa a los agroquímicos habituales debido a su probada compatibilidad, biodegradabilidad y alta capacidad de dopaje con iones o moléculas bioactivas. Así pues, el TFM se centra en optimizar y escalar una síntesis de nanopartículas de fosfato de calcio amorfo inspiradas en el hueso, dopadas con potasio y nitrógeno en forma de urea, para obtener un precio de mercado competitivo de nano-fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio (nano-fertlizantes NPK).

Por último Yolanda López ha sido seleccionada por el TFM 'Caracterización reológica de oleogeles para encapsulación de sistemas alimentarios', que se enmarca en el propósito de desarrollar alimentos más saludables mediante el uso de técnicas de encapsulación.

El estudio plantea que, para preservar los compuestos bioactivos y mantener su actividad, estos se pueden aislar total o parcialmente del entorno mediante técnicas de encapsulación hasta su liberación en tiempo y lugar adecuados.

Concretamente, la tecnología de encapsulación mediante emulsificación ofrece una gran versatilidad, buena aceptación por parte del consumidor y es viable desde el punto de vista industrial. No obstante, un factor clave para la comercialización de estos productos es su estabilidad. En este contexto, tal y como se analiza en el proyecto finalista de los premios de la Cátedra AgroBank, una estrategia de interés para garantizar dicha estabilidad es la gelificación de alguna fase.

El trabajo de López forma parte de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo final es la encapsulación de compuestos bioactivos en una emulsión doble W1/O/W2 (water-in-oil-in-water), donde el compuesto bioactivo estaría disuelto en la fase acuosa interna. La emulsión estaría formulada para que los compuestos bioactivos se liberasen en el intestino, mejorando así su absorción. Para ello, es de interés el estudio realizado de la gelificación de la fase oleosa.

