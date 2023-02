La escritora María Sánchez y El Cordobés recogen sus Medallas de Andalucía

La escritora María Sánchez y El Cordobés han recogido este martes sus Medallas de Andalucía 2023 en el acto institucional celebrado en Sevilla con motivo del Día de Andalucía. La gala ha tenido lugar en el Teatro de la Maestranza y durante el transcurso se han entregado también los títulos de Hijos Predilectos de la Comunidad.

La veterinaria de campo, poeta y narradora cordobesa María Sánchez ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental “por su esfuerzo en la conservación de las razas autóctonas, por su defensa del papel de la mujer en el campo y de la dignidad de ganaderos y ganaderas andaluces”, han señalado desde la Junta de Andalucía.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha concedido la Medalla de Andalucía de la Proyección de Andalucía a Manuel Benítez El Cordobés “por su personalidad arrolladora, por crear nuevos estilos en el toreo y por llevar el carácter audaz de los andaluces por todo el mundo”.

El acto ha comenzado de una forma realmente emotiva, con el tango del coro Julio Pardo A mi Dios me dio la suerte de haber nacido en Andalucía, acompañado en el escenario de imágenes históricas del corista, que falleció el pasado 11 de febrero. Durante el acto, el compositor ha recibido a título póstumo la Medalla de Oro de Andalucía en el campo de las Artes, que ha sido entregada a su hijo Julio Pardo. Tras esto, la presentadora Eva González ha dado paso al acto y a la entrega de medallas.

Los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía han recaído en el cantante almeriense David Bisbal y, a título póstumo, en la artista jerezana Lola Flores, de cuyo nacimiento se conmemora este año su centenario. La cineasta Pilar Távora ha sido distinguida con la medalla 'Manuel Clavero Arévalo', que también va a reconocer este año a la empresaria Mercedes Moll de Miguel, que fue diputada de UCD por Granada en las Cortes españolas entre los años 1977 y 1979. Con la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras han sido distinguidos el periodista y presidente de la Real Sociedad Colombina de Huelva, José María Segovia, y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, que cumple 25 años desde su creación.

La Medalla de Andalucía de las Artes 2023, por su lado, ha sido para el pintor Juan Valdés, mientras que el Real Club Mediterráneo y la Fundación Unicaja Baloncesto han sido distinguidos con la Medalla de Andalucía del Deporte.

La Medalla de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia distingue este año al CEIP 'Cándido Nogales', de la provincia de Jaén, mientras que la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos premia a la Unidad de Policía Adscrita de Andalucía, a los 30 años de su puesta en marcha, y la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa, al Grupo MAS, a los 50 años de su creación, y a Silvia Peláez, de la empresa Quesos y besos.

La Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud va a distinguir al médico cirujano cardiovascular Ramiro Rivera y al Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.

De igual modo, la Junta ha acordado conceder la Medalla de Andalucía de la Proyección de Andalucía a Manuel Contreras, presidente de honor del Grupo Azvi y al grupo musical Siempre Así y a Manuel Benítez 'El Cordobés', y, finalmente, la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental ha distinguido este año, además de a la cordobesa, a la Asociación andaluza de mujeres del sector pesquero (Andmupes), creada hace cinco años.

