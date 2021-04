¿Efecto vacunas? La mortalidad en Córdoba cae a la mitad en solo dos semanas

En la última semana de marzo murieron en Córdoba 174 personas. En la primera semana de abril perdieron la vida 91 cordobeses. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) procedentes del estudio de morbilidad con el que se trata de detectar el número exacto del exceso de fallecidos durante la pandemia asociados a la Covid 19.

Expertos epidemiólogos consultados por este periódico aseguran que este podría ser uno de los primeros efectos del alto porcentaje de personas vacunadas en Córdoba con al menos una dosis, que alcanza ya a uno de cada cuatro cordobeses, y también el de inmunizados (el 10% de la población) especialmente entre las personas de más riesgo.

Por primera vez desde que estalló la pandemia, hay menos de 100 fallecidos en la provincia de Córdoba en una semana. En la misma semana del año 2020 murieron en la provincia 194 personas, según el informe. En la misma semana pero de 2019 lo hicieron 136 personas. Es decir, las cifras señalan que la mortalidad en Córdoba se está normalizando y ha dejado de haber un exceso relacionado con la pandemia.

El cambio de tendencia es absoluto, ya que en el primer trimestre de 2021 la mortalidad en la provincia de Córdoba ha sido un 16% superior a la media de los últimos años. Córdoba es de hecho una de las provincias españolas que más ha sufrido durante la tercera ola de la Covid 19, pero está lejos de cifras como las de Valencia (con un 30% de exceso de mortalidad) o de Granada (que supera el 21% de exceso), según este estudio del INE.

La mortalidad castigó especialmente a los mayores de 75 años (algo que coincide con las principales víctimas del coronavirus). Según el estudio del INE, prácticamente todo el exceso de fallecidos hasta el mes de marzo de 2021 se concentra entre las personas que superan ese rango de edad en la provincia de Córdoba.

En abril de 2021, y según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias, han muerto en la provincia de Córdoba 12 personas a causa del coronavirus. El último deceso se produjo el pasado 13 de abril, hace dos semanas, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía.

