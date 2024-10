Denuncian que hay 5.000 cordobeses en la lista de espera por la dependencia

Con motivo del Día de las Personas de Edad, los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este martes ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba para exigir el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia y más inversión en sanidad y servicios sociales, así como más plazas en residencias públicas.

Los sindicatos recordaron que, en una provincia como Córdoba, en donde la tendencia es al envejecimiento, la protección de las personas mayores cobra una especial importancia. Actualmente, más del 20% de la población cordobesa supera los 65 años, y va en aumento, y esto supondrá un incremento de la tasa de dependencia a corto plazo. A ello se unen los recortes de la sanidad. Andalucía tiene la menor inversión por habitante de España y una población que envejece tiene más posibilidades de enfermar, lo que va a repercutir en un aumento de las listas de espera.

El secretario de Política Social de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto, afirmó que “tenemos más de 5.000 personas en lista de espera para que se evalúe su solicitud y tenemos casi 1.200 personas que tienen la dependencia reconocida y que no la cobran. A este problema hay que añadir el problema de la soledad no deseada. Más de 47.000 personas mayores de 65 años viven solas y, curiosamente, tanto en lo que se refiere a los retrasos en la dependencia como la soledad no deseada, las más afectadas son las mujeres, con lo cual estamos ante una nueva brecha de género entre las personas mayores”.

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Córdoba, Francisco Figueroba, mostró la preocupación del sindicato por el aumento de “las personas que están pendientes de recibir tanto la prestación como la valoración” de la dependencia y aseguró que “cada vez que la Junta anuncia un plan de choque yo le temo porque es mentira”. El representante de jubilados y pensionistas ugetista denunció que “en Andalucía la dependencia tarda más de 600 días en ser valorada y el año pasado murieron 8.000 personas en listas de espera” e hizo hincapié en la necesidad de contratar a más personas para poder llevar a cabo estas valoraciones.