La curva de contagios vuelve a subir en Córdoba a las puertas de la Semana Santa

La curva ha vuelto a repuntar en Córdoba en la última semana, justo a las puertas de la Semana Santa. Se pone fin así a una tendencia que se inició justo después de Navidad, cuando la Junta de Andalucía volvió a plantear restricciones de movilidad y aforo en toda la región. Tras dos meses y medio de un progresivo pero constante descenso, la curva en la provincia de Córdoba ha pasado de la meseta en la que entró a principios de marzo a un nuevo ascenso. Y lo hace cuando la vacunación avanza a un ritmo mayor que en el resto de Andalucía pero con un porcentaje aún insuficiente.

En una semana, la incidencia acumulada en la provincia de Córdoba ha subido en diez puntos. Este viernes estaba ya en 142 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas, diez puntos más que la semana anterior. La tasa de contagio se acerca, por tanto, de manera peligrosa a superar la incidencia de 150 casos, que es la barrera que está sopesando el Ministerio de Sanidad para ordenar el cierre de los bares y restaurantes en el interior.

El objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad y consensuado con todas las comunidades autónomas pasaba por que la incidencia acumulada estuviera por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En ningún momento desde el pasado verano en Córdoba se ha llegado a bajar de los 100 casos. Eso sí, ahora mismo la provincia está muy lejos del pico de enero, cuando se rozaron los 900 casos de tasa de incidencia.

La incidencia se ha disparado especialmente por lo que está ocurriendo en algunos municipios concretos de la provincia de Córdoba, como Doña Mencía (especialmente) o Pedro Abad. En Doña Mencía más del 5% de la población se ha contagiado en una especie de gran brote que mantiene confinado al municipio entero.

Eso sí, de momento el repunte no se nota en los hospitales ni, afortunadamente, en los tanatorios. En estos dos últimas semanas el número de hospitalizados en la provincia de Córdoba ha caído en un 38%. En las UCI la situación sigue de una manera similar a la de las dos semanas anteriores. Pero la mortalidad ha bajado de manera notable.

Lo que parece atisbarse como el inicio de una cuarta ola llega a la provincia de Córdoba sin que la vacunación se haya generalizado. Los datos son mejores que la media andaluza y nacional, pero aún así insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, más del 7% de la población ha recibido ya las dos dosis de alguna de las vacunas disponibles, cuando la media andaluza es del 5,6%. Además, el 12% de la población ha recibido ya al menos una dosis y tiene cierto grado de inmunización. En Andalucía, los vacunados al menos una vez son el 10% de la población.

Con estas cifras en la mano, unidas al porcentaje real de personas que tiene anticuerpos, los inmunizados de alguna u otra manera en Córdoba no llegan ni al 20% todavía, una cifra que se aleja de las previsiones iniciales para esta época del año.

