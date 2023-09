Crespo lamenta la “oportunidad perdida” en la reunión de ministros de la UE para abordar la sequía

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha lamentado este lunes que la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea (UE), que tiene lugar del 3 al 5 de septiembre en Córdoba, es “una oportunidad perdida” para abordar dos de los temas que más preocupan a los agricultores, ganaderos y pescadores, es decir, la “sequía” y los “costes de producción”.

Así lo ha manifestado Crespo a preguntas de los periodistas en Córdoba, donde, acompañada por el alcalde, José María Bellido, ha presentado el proyecto de abastecimiento del Cerrillo a Cerro Muriano, recalcando que “nos parece acertado todo se va a establecer sobre el tema tecnológico y genético” en el encuentro, aunque, en su opinión, se trata de “una agenda corta”.

En este sentido, la consejera ha señalado que “el 45 por ciento del territorio de Europa está en prealerta” por sequía, motivo por el que se ha preguntado “cómo no se habla de sequía en estos momentos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de forma informal” y por qué los fondos europeos no incluyen “una perspectiva hídrica”.

Desde Andalucía, según ha afirmado Crespo, “estamos alimentando a 500 millones de europeos” y “el año pasado exportamos por 14.000 millones de euros”. “La gran huerta de Europa, que está en España, que está en Portugal, que está en el sur, en Andalucía, se tenía que estar planteando” soluciones para las producciones agrarias y ganaderas.

Igualmente, la responsable de Agricultura ha hecho hincapié en que “tiene que haber un equilibrio entre las pretensiones medioambientales y la competitividad y rentabilidad”, pues se trata de un “sector económico”, lo que “tiene que ser rentable y competitivo”. “Si no existe un equilibrio, si la Ley de la Restauración de la Naturaleza no empieza con buen pie, al final va al traste el sector, que se convierte en no competitivo y no puede fabricar alimentos”.

Por tanto, según ha expresado, los ministros de agricultura europeos “tendrían que estar estableciendo un punto de sequía y otro punto de alimentación”. “Creemos que es una oportunidad perdida el no haber introducido esos dos aspectos, la sequía, como ha tenido el presidente de la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones, y, por supuesto, los costes de producción para nuestros agricultores en un momento dificultoso”.

Desde el Gobierno andaluz, según ha continuado, “vamos a insistir en la bajada de impuestos, en la alternativa en Next Generation con una perspectiva hídrica mayor para los fondos europeos y, por supuesto, la alimentación que haga que Europa no dependa de terceros países y que podamos seguir alimentando como alimento de calidad y sostenibilidad laboral a todos los europeos”. Asimismo, ha señalado que el “olivar está sufriendo la sequía”, por lo que se va a solicitar la Medida 22 a la Unión Europea para ayudar a los olivareros.

En cualquier caso, Crespo, a pesar de la “oportunidad perdida”, ha comentado que lo que se está tratando en la reunión de ministros “es muy interesante” y “muy beneficioso”, recalcando que “colaboraremos con las instituciones públicas”.

Obras pendientes del Gobierno

Por otro lado, y también en respuesta a preguntas de los periodistas, la consejera se ha referido a las “33 obras, 17 grandes obras”, que el Gobierno de España tiene “pendientes” en Andalucía, una de ellas en la provincia de Córdoba, la del Embalse de Cordobilla para dar agua al Genil-Cabra.

En este sentido, Crespo ha defendido la labor “absolutamente responsable” del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien este domingo ha exigido al Gobierno de España que lleve a cabo dichos trabajos, todo ello con el afán de “defender a su tierra, no es una cuestión de confrontación”, ha asegurado la consejera.

“Si es una obra de interés del Estado, no tiene otra que hacer su obra”, tal y “como está haciendo la Junta de Andalucía, con más de 500 obras en este momento, 76 en auxilio al Estado”, ha apostillado Carmen Crespo.