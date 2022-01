El coronavirus entra de lleno en las residencias, con 177 contagios y un centenar de aislados

Los mayores, especialmente los que viven en residencias, siguen siendo en eslabón más débil ante la pandemia. Aún con la dosis de refuerzo, los mayores siguen enfermando de manera más grave, muchos por patologías previas, que el resto de la población. Y de nuevo el coronavirus ha entrado de lleno en las residencias de la provincia de Córdoba, según el último informe de la Consejería de Salud y Familias. Eso sí, los datos no son tan graves, en cuanto a ingresos hospitalarios y fallecimientos, que las olas anteriores.

Según el documento, divulgado por la propia Consejería, actualmente en la provincia de Córdoba hay 177 personas que viven en residencias de mayores que están contagiadas. De estas 177, cuatro están ingresadas en el hospital. Además, hay otras 114 personas más que tienen síntomas o sospechas de que se han contagiado. Y en la provincia existen están aisladas, en prevención, otras 101 personas que viven en sus correspondientes residencias con el objetivo de evitar el contagio.

Mientras, los trabajadores sociosanitarios también se están contagiando. El informe de la Consejería de Salud y Familias señala que ahora mismo hay un total de 160 trabajadores de residencias que están contagiados. Además, otros diez están aislados en prevención o con síntomas, según consta en el informe de la propia Junta.

En total, en la provincia de Córdoba hay 58 residencias en las que hay casos, o bien entre residentes o bien entre trabajadores. Es una de las cifras más altas de toda la pandemia. Los casos más destacados son los 30 positivos entre residentes del centro sociosanitario de Espiel, los 26 que hay en la residencia para mayores de Pedroche o la situación en la del Parque Figueroa, que es de titularidad pública. En este centro, hay 39 casos entre los residentes y 26 entre los trabajadores, según el informe oficial.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha actualizado el semáforo Covid, con el que determina el avance de la pandemia y, sobre todo, la situación hospitalaria. Según Sanidad, la provincia se mantiene una semana más en nivel tres. El máximo es el cuatro, una situación en la que están prácticamente la mitad de las provincias españolas.

Según Sanidad, en la provincia de Córdoba el 10,9% de las camas convencionales están ocupadas por pacientes con coronavirus. Preocupa más que el 19,0% de las camas UCI tengan a pacientes con Covid 19, según los datos de Sanidad. Las alarmas se activan cuando se supera el 25%.

Por otra parte, el semáforo Covid señala que actualmente el 46,5% de las pruebas PCR que se realizan en la provincia de Córdoba acaban dando positivo. Es decir, prácticamente la mitad de las pruebas detectan la enfermedad, lo que indica el mayor índice de transmisibilidad de toda la pandemia.

