Córdoba registra este sábado el número de contagios más bajo de abril pero notifica un nuevo fallecimiento

Córdoba registra este sábado la cifra más baja de contagios registrada en lo que llevamos del mes de abril. Según ha comunicado oficialmente la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la provincia de Córdoba tiene 109 nuevos positivos por coronavirus. Una cifra parecida la encontramos en el 12 de abril, cuando se notificaron 118 contagios. No obstante, este descenso -que llega tras jornadas con altos números de positivos- debe tomarse con mucha cautela y no puede hablarse de tendencia a la baja hasta que ese descenso no se produzca en varias jornadas consecutivas.

Según las cifras oficiales, los 109 nuevos positivos dejan un total de 48.579 contagios en la provincia de Córdoba desde marzo de 2020. Lamentablemente, esta jornada también ha registrado un fallecimiento, por lo que son ya 922 las personas que han muerto en la provincia de Córdoba a causa del coronavirus desde hace un año.

Por otra parte, este sábado se han sumado otros 14 ingresos hospitalarios más en Córdoba de los que dos han entrado en la UCI. De esta manera, ya son 4.126 los cordobeses que han tenido que ingresar en el hospital a causa de la pandemia, de los que 491 han pasado por la UCI.

Al igual que este viernes, hay menos curados que nuevos contagios. En total, se han sumado otros 77 curados en la provincia. Desde marzo de 2020 ya son 39.626 los cordobeses que han superado la enfermedad.