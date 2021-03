Córdoba registra 47 contagios de Covid en una jornada en la que ha habido diez altas hospitalarias

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado este domingo un total de 47 nuevos contagios registrados en la provincia de Córdoba, en la tercera jornada sin fallecimientos asociados a la pandemia del coronavirus, y en la que ha habido diez altas hospitalarias.

En este ámbito, en los hospitales de Córdoba hay en estos momentos un total de 86 pacientes de Covid-19, de los que 21 están en Cuidados Intensivos. Por el contrario, otras dos personas han ingresado por Covid en los centros de la provincia, y ya son 3.907 pacientes de coronavirus desde marzo de 2020, 458 de ellos en la UCI.

Por su parte, desde el inicio de la pandemia, un total 44.456 los cordobeses que han dado positivo en Covid en una prueba PCR y han muerto 903 personas.

Además, este domigo se han notificado otros 215 curados más. Ahora mismo, son ya 34.921 los cordobeses que oficialmente han superado la enfermedad.

En cuanto al proceso de vacunación, este domingo el número total de cordobeses inmunizados es de 53.734. Son 601 más que este sábado. El número total de dosis puestas en Córdoba es de 145.497.

