Córdoba tiene algo más de 40.700 empresas que generan 142.00 empleos

Los municipios mayores de 10.000 habitantes de la provincia de Córdoba suman algo más de 42.700 empresas que, en total, generan 142.000 puestos de trabajo.

Así se refleja en el Directorio de Establecimientos y Empresas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que acaba de publicar este mes de diciembre los datos actualizados correspondientes a 2021.

Con respecto a la provincia de Córdoba, los once municipios con población mayor de 10.000 habitantes suman un total de 40.714 empresas. Más de la mitad de ellas se encuentran en Córdoba capital, con 22.979, según los datos del IECA.

Por localidades, tras la capital es Lucena la que más empresas suma con 3.477, seguida de Priego de Córdoba con 2.202, Puente Genil con 2.160 y Montilla con 1.834 compañias.

Tras ellas se encuentran Baena con 1.778, Pozoblanco con 1.714, Cabra con 1.550 y Palma del Río con 1.435 empresas. Completan el listado de los municipios cordobeses La Carlota con 1.028 empresas en su término municipal y Peñarroya-Pueblonuevo, con 557.

Respecto a los puestos de trabajo que generan estas empresas, el total en la provincia de Córdoba es de 142.534 empleos. De ellos, 79.980 son los que crean las empresas de la capital.

Mientras tanto, en Lucena se registran 12.826 empleos derivados de sus empresas, en Puente Genil 7.581, en Cabra 7.058 puestos de trabajo, en Palma del Río suman 6.688, en Montilla son 6.518 y en Priego de Córdoba registran 6.212 empleos.

Le sigue Baena con 5.472 puestos de trabajo en sus empresas, Pozoblanco con 5.467, La Carlota con 3.291 empleos y Peñarroya-Pueblonuevo con 1.441 empleos.

