Un colegio cordobés organiza 'patrullas por la convivencia' por el día de la paz

Coincidiendo con el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, los niños de 6º de Primaria del CEIP Santos Mártires de Córdoba han presentado este martes la 'Patrulla por la Convivencia' para la resolución pacífica de conflictos en el centro, una iniciativa fruto del proyecto 'Sé Mundarrio: El mundo, nuestro barrio'.

Tal y como ha indicado CIC Batá en una nota, la entidad desarrolla el proyecto en este centro gracias a la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (Aacid) con el objetivo de que el propio alumnado aporte ideas y claves para mejorar la convivencia en los colegios y en la comunidad.

Estas ideas se convierten en campañas de comunicación realizadas por los niños, que se enfocan en la resolución de los problemas y conflictos que previamente han identificado para darles una solución. Los niños que formen parte de la 'Patrulla de la Convivencia' se identificarán con un peto y serán los encargados de favorecer soluciones pacíficas a los conflictos que se produzcan durante el recreo, aunque, si esto no es posible, acudirán al profesorado.

Estos petos identificativos forman parte del kit anticonflictos que el alumnado que ha participado en el proyecto ha repartido hoy entre todas las clases del centro educativo.

Este kit está compuesto por cartelería, un libreto para una obra de teatro, titulada 'Noa y su bullying', banderines, un vídeo y un rap, que forman parte de la campaña de comunicación diseñada por el alumnado y que se ha englobado bajo el lema 'Vivir sin convivir no es vivir'.

Todo este material ha sido elaborado por los niños de 6º de Primaria en el marco del proyecto, incluidos los eslóganes que acompañan la campaña, como 'Inmunízate contra la homofobia', 'Utiliza las cabeza para pensar y no las manos para pegar', 'Di no a la violencia, un poco de paciencia' o 'Ser diferente no importa'.

Además, los niños que participan en el proyecto han instalado una exposición en el patio del colegio, titulada 'Vivir sin convivir no es vivir', compuesta por cartelería representando cómo evitar y resolver situaciones de conflicto. También han instalado una pancarta relacionada con el proyecto.

Con esta actividad termina la fase de talleres de este proyecto en el CEIP Santos Mártires, que se extenderá hasta mayo de 2024 en 17 centros educativos de Córdoba, Málaga y cinco países de África y América (Mozambique, México, Guatemala, Bolivia y Colombia). Durante el proceso se producen intercambios virtuales entre todos los centros educativos implicados en el proyecto, a través de videollamadas en las que comparten experiencias y buscan soluciones para hacer del mundo un lugar mejor.

En Córdoba, además del CEIP Santos Mártires forman parte del proyecto el CEIP Antonio Gala, IES Averroes, CEIP La Aduana, CEIP López Diéguez, CEIP Miralbaida y Programa CaixaProinfancia. También participan el CEIP Elena Luque, de la barriada periférica de Santa Cruz, y CEIP Los Mochos en Almodóvar del Río.

Por su parte, en Málaga están implicados el Colegio Rosario Moreno, en la capital, y el CEIP La Campiña, en Cártama. Igualmente, participan Eprodep (Guatemala), Red Feria (Bolivia), Ojo de Agua Comunicación (México), Institución Educativa Quintim Lame (Colombia) y Grupo de Teatro del Oprimido (Mozambique).

CIC Batá es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito andaluz, con sede principal en Córdoba, que cuenta además con oficinas en Sevilla, Granada, Málaga y Mozambique. La entidad cumple su 30 aniversario de actividad en este 2024.