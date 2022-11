Solo el Centro de Córdoba contará este año con puestos de venta de productos navideños

La zona del Centro de Córdoba será la única que durante Navidad contará con puestos de venta ambulantes de productos relacionados con esta etapa del año. Así se desprende de la resolución definitiva dada a conocer por el Ayuntamiento de Córdoba relativa al decreto de concesión de autorizaciones.

El motivo por el que otros barrios de la capital no tendrán estos puestos es la falta de solicitudes, por lo que hasta siete ubicaciones han quedado desiertas en zonas como Ciudad Jardín, Fátima o Levante.

Así, a partir del 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, quienes paseen por el Centro de Córdoba se encontrarán cinco puestos repartidos por Ronda de los Tejares (junto a la sucursal de Bankinter), Plaza de las Tendillas (frente a la farmacia Beltrami), Ronda de los Tejares (junto al número 19), Bulevar de Gran Capitán (en el tramo entre la Iglesia de San Nicolás y San Hipólito) y Bulevar de Gran Capitán (detrás del templete y a continuación de las atracciones navideñas). Se venderán tanto artículos navideños como dulces envasados, globos, algodón y palomitas.

Por otro lado, las ubicaciones que han quedado desiertas se ubican en la Plaza Costasol, Avenida de la Viñuela, calle Arcos de la Frontera, Avenida Almogávares, Ronda de los Tejares, calle Música Francisco de Salinas y Avenida Ronda del Marrubial.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!