CCOO exige a la Gerencia del Hospital Reina Sofía que se trate “con dignidad” al personal celador

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia el trato indigno y el desprecio de la Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba al personal celador. El secretario General del mencionado sindicato de Sanidad, José Damas, ha exigido a la Gerencia que “trate con dignidad a estos profesionales”.

“Aunque llevamos meses denunciando la grave falta de personal y la pésima organización en materia de recursos humanos, la Dirección-Gerencia sigue sin poner solución a los problemas de este colectivo y ahora, además, los deja sin el ‘Estar’ en el quirófano del Hospital Materno-Infantil”, ha criticado critica el secretario.

“No sólo no ha solucionado los problemas que denunciamos desde CCOO hace escasamente un mes, si no que en la actualidad y aprovechando el periodo vacacional cierran el ‘Estar’ que este personal celador tiene en el quirófano del Hospital Materno-Infantil, alegando desde la Dirección la realización de unas obras menores, sin haber contado previamente con el personal y sin ofrecerles una sala alternativa que cumpla con unas condiciones mínimas de seguridad y salud”, ha incidido Damas.

CCOO ha trasladado a la Gerencia del centro sanitario su queja recordándole que no se puede privar del derecho a una sala de descanso, según recoge la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, donde específica en su Anexo V, apartado 3, que las y los trabajadores dispondrán de locales de descanso de fácil acceso, donde “las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos, el sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo”.

El hospital ha optado por un espacio en una zona de paso que da acceso al área de Reanimación, “un espacio que no cumple con las medidas de seguridad y salud y con el que se empeoran las condiciones necesarias para el descanso de las trabajadoras y los trabajadores de este servicio, ya que ahora no disponen de aseo independiente ni de ventilación e iluminación natural”, ha expuesto el responsable sindical quien recuerda que “antes disponían de una sala con ventana al exterior y ahora se habilita un área que no dispone ni de aire acondicionado y con una dimensiones y espacio simplemente ridículos, tanto es así que, según nos consta, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del HURS ha reconocido que la denuncia de CCOO está justificada, al considerar las condiciones del nuevo espacio ofrecido como inadecuadas”.

Además, CCOO afea la frialdad con la que los responsables del Reina Sofia responden a las quejas de las celadoras y celeadores. “Búscate la vida” fueron las palabras que un mando intermedio dio como respuesta a las quejas de los trabajadores y trabajadoras afectados, que por el momento, solo pueden hacer uso de una sala de espera en medio de un pasillo.

Para José Damas, este nuevo ataque y desprecio al colectivo de celadores es “intolerable” y por ello, y una vez más, exige a la Gerencia del HURS que “trate con dignidad a estos profesionales y que cese de una vez por todas su política de ignorancia y desinterés hacia este colectivo, pues como cualquier otro u otra profesional se les debe respeto y garantizar su derecho a trabajar en una condiciones adecuadas de seguridad y salud, incluso en sus zonas de descanso”.

El responsable de CCOO ha anunciado que si la Dirección-Gerencia del hospital no ofrece una solución inmediata y adecuada, tanto en espacio, como en ventilación e iluminación, tal y como establece la normativa en materia de seguridad y salud laboral, CCOO interpondrá una denuncia ante la Inspección de Trabajo y retomará las acciones de protesta que ya inició en junio.