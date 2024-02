CCOO denuncia que 15 médicos de familia y 20 residentes podrían “huir” del distrito Córdoba en las próximas semanas

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba se ha concentrado este viernes a las puertas del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir para volver a protestar por “el maltrato que sufre el personal sanitario del distrito Córdoba y, en especial, los médicos de familia y los médicos residentes de esta especialidad”.

En una nota, el delegado de CCOO y responsable de Atención Primaria, José Antonio Prados, afirmó que “Córdoba puede perder un total de 24 médicos de familia por culpa del cambio organizativo propuesto por el Gerente del Distrito Córdoba, Francisco Javier Fonseca, en octubre del año pasado. La sobrecarga era ya tan importante que este nuevo aumento de tareas ha sido excesivo para muchos profesionales, que a duras penas pueden finalizar su consulta de 7 horas o jornadas de hasta 24 horas. Esta situación que ya ha sido puesta en conocimiento del Ayuntamiento y de las fuerzas políticas, y que va a ser llevado al parlamento la semana que viene en forma de PNL (proposición no de ley) ha sido denunciada ya en numerosas ocasiones por CCOO y ha sido la razón por la cual nuestro sindicato y profesionales de los centros de salud han solicitado en numerosas ocasiones la dimisión del Gerente”.

Además, con esas medidas no se han conseguido los objetivos buscados por el distrito de mejoría de la asistencia sanitaria, ya que la pérdida de profesionales y las reducciones de jornada, salientes, etc. han impedido mejorar listas de espera o aumentar de forma relevante el número de usuarios y usuarias que tienen médicos de familia asignado en su centro de salud. De hecho, “CCOO denuncia que, en los últimos días, y por orden del distrito, las unidades de atención al usuario y usuaria de los centros de salud como el de Fuensanta, tienen prohibido dar la cita para sus médicos si ésta es superior a 15 días, con la indignación de profesionales y pacientes. Esta medida claramente no puede tener otro objetivo que el de ocultar las listas de espera reales que en muchos centros de salud podrían seguir estando en torno a las 3 semanas, y está generando situaciones muy conflictivas al personal de admisión de los centros de salud, el menos culpable de esta situación”, relata Prados.

“Solo el 13% de los residentes piensan quedarse en Córdoba”

Para colmo, los residentes que acaban este año, “mayoritariamente van a huir de nuevo del distrito uniéndose a los más de 100 residentes que acabaron aquí la especialidad y huyeron en los últimos años”. Así, en una encuesta realizada por CCOO a residentes de tercer y cuarto año se pone de manifiesto que solo un 13 % de ellos piensan quedarse a trabajar en el distrito Córdoba. Del 87% que piensa en marcharse, un 69% estaría dispuesto a plantearse su huida si cambiaran las condiciones en el Distrito en las próximas semanas o meses.

Preguntados por lo que tendría que cambiar para que se quedarán, la mayoría piden que se les forme adecuadamente de aquí hasta que acaben la residencia, que se les trate mejor, con más respeto y calidad en las comunicaciones, seguido por que se les oferten mejores contratos, más largos y estables, y que se les ofrezcan sitios de trabajo con cargas asistenciales asumibles y sin obligarles a hacer guardias a la vez que centros de salud, o una cosa u otra.

Si esta situación no se revierte, si la Administración sanitaria no da pasos relevantes para mejorar las cosas, en los próximos meses otros 19-20 médicos de familia más se irán de nuestra ciudad cuando acaben la residencia (a otros Distritos de la provincia, de otras ciudades andaluzas, de otra comunidad o las urgencias hospitalarias), una ciudad con una importante carestía ya de médicos.

El responsable de CCOO insiste en que “Córdoba no se merece una gestión tan nefasta” y por ello pide a la ciudadanía que tome cartas en el asunto y se sume a las protestas contra la política de desarticulación de la Atención Primaria.