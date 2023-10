La campaña de aceite en Córdoba se prevé igual de escasa que la del año anterior

La campaña de producción de aceite de oliva en la provincia de Córdoba se espera igual de escasa que la que acaba de concluir, según el aforo de la Consejería de Agricultura que se publicó este viernes. De hecho, el aforo señala que en Córdoba se espera que la variación sea de un 0,1% con respecto al año anterior. En Andalucía, de media, se espera una campaña un 7,4% mejor.

En concreto, los técnicos de la Consejería señalan que en esta campaña se recogerán unas 751.000 toneladas de aceitunas en la provincia, con las que se molturarán 143.000 litros de aceite de oliva. Es una producción casi idéntica a la pasada, pero un 43,8% inferior a la media de las últimas cinco campañas.

La importancia de los olivares cordobeses para este sector es grande. El 38% del aceite de Andalucía se produce en Jaén, pero el 24% en Córdoba. Le sigue Granada con el 13%. Andalucía es, por su parte, la región donde más aceite se produce de todo el mundo.

El aforo señala que la campaña está marcada por una sequía importante, que provoca además que falte regadío donde se puede. “En febrero se registraron algunos días de heladas”, describen los técnicos, que señalan que en abril llegó una ola de calor que “afectó directamente a la floración y cuajado inicial”. “Las precipitaciones de final de primavera y verano mejoraron el tamaño de los frutos, aunque sin llegar a compensar las pérdidas de abril”, explican.

“Estas condiciones climáticas han provocado una baja incidencia de plagas y enfermedades en general, aunque con una distribución de cosecha muy irregular”, señala el aforo. Ahora mismo ha comenzado el verdeo en todas las zonas de Andalucía a la vez que se empiezan a preparar los suelos para la recolección de la aceituna de almazara. Se espera una campaña muy corta en ambos casos.

Por otra parte, los técnicos de Agricultura detectan que cada vez se comienza antes con la campaña. Así, se arranca en octubre y se generaliza entre noviembre y diciembre, con escasa cosecha ya en los últimos meses de campaña.

