Apunta fecha y hora: la UCO abre este jueves el plazo para solicitar las bicicletas de préstamo

Un año más, la Universidad de Córdoba (UCO) abre este jueves, a partir de las 9:00, el plazo para solicitar una bicicleta de préstamo dentro del programa A la UCO en Bici. Mediante este sistema, la institución pone a disposición del profesorado y del alumnado un total de 100 bicicletas que, de forma gratuita, pueden usar durante todo el curso académico

Para optar al servicio de préstamo continua, la persona interesada debe cumplimentar que podrá encontrarse en esta web a partir de las 9:00. Dado que el número de bicicletas está limitado a 100 unidades, las solicitudes se atenderán por orden de recepción. Cabe señalar que para poder disfrutar de uno de estos vehículos, y una vez que sea concedido, la persona deberá depositar 100 euros en concepto de fianza.

El período de préstamo será cuatrimestral con opción a prórroga. Al finalizar el primer cuatrimestre, el usuario que así lo desee, deberá comunicar al Servicio de Prevención y Protección (SEPA) de la UCO su deseo de prorrogar el uso de la bicicleta durante el segundo cuatrimestre. Por tanto, la devolución de la bicicleta se podrá realizar en febrero (final del primer cuatrimestre) o en julio (final del segundo cuatrimestre) en las mismas dependencias donde fue entregada.

El programa A la UCO en bici se puso en marcha durante el curso 2009/2010 para favorecer el transporte saludable entre la comunidad universitaria de Córdoba. Cada año, la UCO recibe más de 200 solicitudes para este servicio, todas en menos de una hora, y los usuarios valoran este servicio con 9,4 puntos. Desde su puesta en marcha, los estudiantes ha sido el colectivo más demandante. Durante el pasado año, 87 estudiantes tuvieron estas bicicletas de préstamos -de los que 42 pertenecían a programas internacionales- y 24, personal trabajador. El 47% de estos usuarios eran estudiantes o trabajadores del Campus de Rabanales, mientras que el resto viajaron en bici hasta el Centro o Menéndez Pidal.

Según datos de la Universidad, la UCO cuenta con más de 829 plazas de aparcamiento para bicis en todos sus campus, siendo el más numeroso el de Rabanales, con 358.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!