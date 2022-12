Antonio Hurtado gana las primarias del PSOE en Córdoba y es el candidato socialista a la Alcaldía

El socialista Antonio Hurtado se ha proclamado ganador en las primarias que se han celebrado este domingo en el PSOE de Córdoba tras vencer a la segunda candidata, la concejala del Ayuntamiento de Córdoba Carmen Campos. A partir de ya, el también diputado por Córdoba en el Congreso de los Diputados es el candidato a la Alcaldía de la capital en los próximos comicios de mayo de 2023. Estas han sido las primeras primarias que ha realizado el PSOE de Córdoba.

La victoria ha estado muy ajustada ya que la diferencia ha sido de apenas 60 votos, obteniendo Hurtado 349 papeletas y Campos, 289. La jornada electoral ha comenzado a las 10:00 y sobre las 20:00 se han cerrado las urnas. Apenas una hora después, la Comisión Provincial de Ética y Garantías del PSOE de Córdoba ha verificado los votos y ha confirmado la victoria de Hurtado.

Durante los diez días de campaña de información, ambos candidatos se han entregado a sus afiliados y agrupaciones, visitas y encuentros en los que Hurtado siempre ha defendido ser el candidato “de la experiencia” para liderar un “equipo capaz de gestionar los problemas de la ciudadanía”. “Llegar aprendidos” de fuera para, desde el primer día, “empezar a gobernar en el Ayuntamiento”.

Con esta elección, los afiliados socialistas han optado por un perfil veterano en la gestión política. Hurtado recibió el apoyo explícito de buena parte de la dirección provincial, regional y nacional del PSOE.

Tras proclamarse ganador en las primarias, Hurtado ha tomado la palabra para, en primer lugar, felicitar a su partido y al comité organizador ya que estos comicios han sido todo un reto orgánico al ser la primera vez que se realizan. Después, ha felicitado a Campos y al “paso que dio en su día ya que, sin ella, no habría habido primarias. Eso hay que valorarlo”.

La realización de estos comicios internos ha servido a Hurtado para afirmar que “todos los partidos no son iguales, como tampoco los políticos”, defendiendo que, esta vez, la militancia ha sido quien ha designado a su candidato y no ha sido una elección “a dedo como hasta ahora”. En ese sentido, Hurtado ha lanzado un mensaje al PP y a la ciudadanía de Córdoba: “Con este proceso demostramos que todos los partidos no son iguales, que hay partidos que abren la decisión a la militancia y los hay que siguen anclados en el pasado y nombre a dedo a sus candidatos”.

Antes de pasar a agradecer el trabajo de todo su equipo, Hurtado ha tenido palabras para los “hombres y mujeres que han estado ocho horas” en las distintas agrupaciones socialistas y que han facilitado la votación.

“La unidad es prioritaria para recuperar la Alcaldía de Córdoba”

“Un equipo de champions que en Qatar lo hubiera hecho mejor que la Selección”. Así ha descrito el flamante ganador a quienes lo han acompañado en este campaña, especialmente la concejala Carmen González, a quien ha agradecido especialmente todo el trabajo y el tiempo destinado a perfilar una campaña que le ha salido a pedir de boca.

Y ahora, ¿qué? Hurtado ha pedido que no haya “partidarios de una candidatura o de otra”, sino de “unidad con el objetivo de recuperar la Alcaldía” de Córdoba“.

“Hemos demostrado que somos capaces de poner en marcha un procedimiento democrático, dar ejemplo, hacerlo limpiamente y con todos los respetos a los distintos apoyos a una y a otra candidatura, con la mayor transparencia posible y ejemplaridad. Como socialista me siendo orgulloso”, ha concluido Hurtado, que ha cerrado su intervención enfatizando su forma de entender la política: “Solucionar los problemas de la gente y no ocupar un sillón”.