¿Es Alcohólicos Anónimos para mí?

En junio de 1935 nace en EE.UU la asociación de Alcohólicos Anónimos (AA), formado sólo por alcohólicos que sienten deseos sinceros de abandonar la bebida y lo consiguen a través de compartir sus experiencias y de poner en práctica un programa de recuperación de aplicación personal y totalmente sugerido.

Así comenzó a desarrollarse esta comunidad que hoy se ha extendido por más de 185 países y lo componen más de 2.000.0000 de miembros.

Alcohólicos Anónimos es el salvavidas que un alcohólico necesita para encontrar una salida a su problema con el alcohol y encontrar sentido a su vida. Son grupos de personas que muy lejos de presentarse como víctimas, se presentan como personas que se atreven a expresarse y escuchar sin juzgar, ofreciendo generosamente su testimonio como parte de la herramienta de recuperación, transmitiendo un mensaje esperanzador para las personas nuevas que se van uniendo a ellos buscando ayuda.

"Alcohólicos Anónimos me ha dado la oportunidad de mirar la vida desde otra perspectiva y me ha devuelto la dignidad, hoy he aprendido a vivir sin alcohol y a tener una vida útil y feliz.’’ Este es el testimonio de un alcohólico anónimo que forma parte del grupo 24 horas de Córdoba.

Se trata de una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida.

Para ser miembro de A.A no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

El grupo 24 horas de Córdoba se encuentra en C/ Ronquillo Briceño n. 1 junto a la iglesia de Santiago. El horario de reuniones es los martes a las 19.00 y el teléfono de contacto es 666 863 997.