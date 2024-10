El alcalde de Córdoba pone en duda que World Heritage Watch sean “asesores de la Unesco”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha cuestionado la validez y el alcance del informe emitido por la organización World Heritage Watch sobre la Mezquita de Córdoba, insinuando que el rol de la entidad como “asesora de la Unesco” debe tomarse con cautela.

Durante unas declaraciones en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde se ha referido al informe anual sobre el estado del patrimonio mundial que publica esta organización dedicada a la protección del patrimonio y asesora de la Unesco, que ha emitido una alerta sobre el riesgo que corre la Mezquita-Catedral de Córdoba de perder su Valor Universal Excepcional (VUE) si persiste el despliegue de imaginería católica.

En este sentido, Bellido ha señalado que, en el prólogo del informe de dicha organización, estos reconocen que no tienen certeza de si sus observaciones son consideradas o no por la Unesco. “Ellos mismos dicen, de manera coloquial, no sabemos si esto que hacemos llega a buen puerto o no se les hace caso”, comentó el alcalde, sugiriendo que la relevancia del informe debe ser ponderada con menos énfasis del que algunos sectores le están otorgando.

No obstante, el alcalde ha reconocido haber leído la noticia publicada por este periódico y, a continuación, ir a buscar el informe anual publicado por esta organización que, sin ir más lejos, hace un año participó en la Asamblea General de la Unesco celebrada en Riad (Arabia Saudí).

Asimismo, en relación con la conservación del casco histórico y la Mezquita-Catedral de Córdoba, el alcalde resaltó que hace unos días se produjo una reciente visita del responsable de patrimonio de la Unesco para África Occidental. “Les puedo asegurar que la valoración que tiene la Unesco del casco y de la Mezquita dista mucho de que se encuentren en peligro. O al menos es lo que me transmitió el responsable”, ha afirmado.

Bellido, además, ha remarcado que el Cabildo está ahora mismo haciendo una inversión para conservar el mirhab de la Mezquita, por lo que “es complicado argumentar que se está borrando la huella andalusí, cuando lo que se está haciendo es cuidarla y ponerla bien”.

Los trabajos de restauración del miraba y la macsura arrancaron en enero, tienen un presupuesto de unos cuatro millones de euros -íntegramente costeado por el Cabildo- y un plazo de ejecución de unos tres años.