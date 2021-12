Adif encarga por 61 millones obras en un tramo AVE en Córdoba

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha licitado el contrato de obras de mejora integral de la infraestructura del tramo Guadalmez-Córdoba de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla por más de 61 millones de euros.

Según detalla Adif en una nota, esta actuación, que cuenta con un importe de licitación de 61.251.269,65 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución superior a los 15 meses, se enmarca en los trabajos de renovación y optimización que se llevan a cabo en la LAV Madrid-Sevilla, la primera que se puso en servicio en España.

El proyecto comprende actuaciones para optimizar este tramo de la línea, de 80,7 kilómetros de longitud, que discurre íntegramente por la provincia de Córdoba.

Se trata de un tramo que presenta una compleja orografía, dado que atraviesa toda Sierra Morena hasta llegar a la estación de Córdoba. Además, incluye un total de 44 estructuras --marcos, viaductos, puentes, cajón empujado, bóveda, muros-- y once túneles.

En concreto, esta actuación incluye trabajos de acondicionamiento y mejora del sistema de drenaje, y de optimización en sus explanaciones --desmontes y terraplenes-- y en sus estructuras y túneles. También incluye la realización de una serie de mejoras en los sistemas de drenaje y de la accesibilidad, incluidos los cerramientos urbanos y rurales.

Además, el proyecto contempla la reposición de algunos caminos de servicio, incluyendo redefinición de las rasantes, y la implantación en dichos caminos de badenes inundables en los puntos donde exista posibilidad de eventual acumulación de aguas.

Esta licitación sucede a la correspondiente a la renovación del tramo Yeles (Toledo)-Guadalmez (Ciudad Real), recientemente licitada por 77.992.049,42 euros (IVA incluido), y a la del tramo ente Córdoba y Sevilla, licitada el pasado mes de septiembre por 32.089.758,6 euros (IVA incluido).

Este contrato se enmarca en los trabajos de renovación integral que se acometen en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla, la primera que se puso en explotación en España y que suma más de 29 años en servicio, con el fin de que mantenga en el futuro los altos estándares de fiabilidad y confort que ofrece actualmente.

Esta línea sigue prestando servicio con el mismo nivel de calidad con el que fue concebida gracias al estricto y riguroso plan de mantenimiento aplicado durante todos estos años.

No obstante, en virtud del ciclo de vida de los elementos, se ha considerado necesario realizar diversas tareas de mejora de la superestructura, que garantizarán que la línea continúe ofreciendo en el futuro los altos estándares de fiabilidad y confort que viene prestando.

En el marco de estos trabajos, además de los contratos para la mejora y el acondicionamiento integral de la infraestructura de varios tramos, ya se ha licitado también el referente a las instalaciones de telecomunicaciones y energía, y el contrato de asistencia técnica para el seguimiento y control de todos los trabajos en la línea.

Asimismo, se han adjudicado los contratos para la renovación de los circuitos de vía, de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones, que implica la instalación de Ertms en la línea, y para la renovación de desvíos y traviesas.

Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas fomentar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

