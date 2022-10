Más de 60 afectados por el presunto fraude en Las Navas del Selpillar constituyen una plataforma

Dos semanas después de que Las Navas del Selpillar se viera salpicada por un presunto fraude masivo a sus vecinos, que son apenas 600, algunos de ellos han decidido constituirse en una plataforma para formular una demanda colectiva. Según ha podido conocer Cordópolis, en la plataforma hay, por el momento, unos 27 grupos familiares en los que más de un integrante se ha visto afectado por este presunto fraude realizado por Gregorio Flores, el único gestor bancario de la pedanía -donde solo opera BBVA-, que además era hasta hace unas semanas el tesorero del PP en Lucena y el candidato popular a la Alcaldía pedánea. Sobre él pesa la acusación de hacer movimientos bancarios sin permiso y habría pedido créditos no autorizados por los clientes.

Los afectados que se han adherido a esta plataforma se sitúan en torno los 60, aunque desde la organización no dudan de que más vecinos se irán adhiriendo. Uno de estos afectados es Daniel, panadero de la pedanía y propietario de un supermercado, que ha perdido unos 24.000 euros. Cuenta que “jamás” pensó que Flores “pudiera hacer algo así ya que era un hombre muy querido por el pueblo; una maravilla porque miraba por todos”. Cuando este presunto fraude empezó a oírse en Las Navas, decidió ir al banco a ver sus cuentas y fue ahí cuando vio todo lo que le faltaba. “No sé ni lo que pensé, me quedé alucinado... Al principio no quise creerme lo que oía porque era un hombre excelente”.

Esto ha hecho que Daniel no pueda “fiar” en su tienda, tal y como venía haciendo. “Pago mucho y ya es que no puedo fiar a nadie”. Como ha ocurrido en numerosas familias de Las Navas, en la de Daniel no solo él ha sido el afectado, sino también su hermana, que ha perdido sus ahorros y el dinero de la manutención de sus dos hijas. En total, el montante asciende a 30.000 euros. El presunto fraude ha afectado, a su vez, a su madre, una pensionista que ha perdido unos 30.000 euros. En su día a día, esta familia ha tenido que apretarse aún más el cinturón y, por ejemplo, comprar “lo imprescindible y en muy poca cantidad”.

Oficialmente, a la Policía Nacional le consta hasta ahora una decena de denuncias de vecinos que aseguran haber descubierto extraños movimientos en sus cuentas. Muchos de ellos son personas mayores con escasos conocimientos de informática y que depositaban toda su confianza en este histórico gestor bancario, una figura que se encarga básicamente de hacer los ingresos y operaciones en el municipio. Los vecinos calculan que el presunto fraude podría rondar el millón de euros. También señalan que se vendría produciendo desde hace, al menos, una década.

Por ello, desde Policía Nacional han reclamado que todos los vecinos afectados interpongan una denuncia “aunque la cantidad de dinero sea pequeña”. Todo ello servirá para conocer el montante total del presunto fraude y conocer el mayor número de información sobre este caso. Daniel asegura que hay familias en el pueblo en las que la cantidad que le ha sido sustraída es de 40.000, 50.000 e, incluso, 60.000 euros.

IU pide a la alcaldía que respalde a los vecinos afectados

Ante estos hechos, IU ha dirigido este jueves un escrito a la alcaldía de Las Navas, gobernada por la socialista Rocío Montes, solicitándole la adopción de medidas para ayudar a los vecinos afectados. En la misiva, la formación política le ha pedido a la alcaldesa y al BBVA la apertura de una oficina de información de atención a las víctimas y la realización de un informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento para valorar una posible acción popular contra la entidad bancaria.