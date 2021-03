Otros 29 contagios en Córdoba en una nueva jornada sin fallecidos

La pandemia deja otros 29 positivos en la provincia de Córdoba en una jornada en la que no se han comunicado nuevos fallecidos, según los datos que ha hecho públicos la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Además, la tasa de contagio ha bajado durante el fin de semana de manera leve. De los 123 casos por cada 100.000 habitantes del pasado viernes se ha pasado a 118, según los datos oficiales de la Consejería. En Córdoba capital también hay un leve descenso, con una incidencia acumulada que ha pasado de 109 casos el viernes a 105 este lunes.

Según las cifras oficiales, ya son 44.947 los cordobeses que han dado positivo en Covid 19 tanto a través de una prueba PCR como en un test de antígenos desde marzo del año 2020. En este tiempo han perdido la vida en Córdoba 903 personas.

Por otra parte, se han sumado a la estadística otros dos nuevos hospitalizados por Covid 19, según las cifras oficiales. Ninguno de ellos ha entrado en la UCI. Desde marzo de 2020, el coronavirus ha llevado al hospital a 3.909 cordobeses. Casi medio centenar han necesitado cuidados intensivos.

Este lunes se han notificado otros 163 curados más. Así, ya hay 35.084 personas en Córdoba que han superado la enfermedad. El número de casos activos sigue bajando y es algo menor a las 9.000 personas.

Andalucía ha registrado este lunes 22 de marzo 380 casos diarios de coronavirus, la cifra más baja desde la registrada el 2 de marzo (359), según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado dos muertes, los mismos que este domingo y que es el dato más bajo desde el 27 de septiembre, cuando también se registraron dos. Un dato menor que ese es el del día 13 del mismo mes, la última vez que no hubo fallecidos en la región.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha subido por segundo día hasta 122,5 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 0,5 puntos superior a la víspera y 0,8 puntos superior a la tasa de 121,7 del lunes pasado.

Los 380 casos de esta jornada se registran tras sumar 746 el domingo, 1.179 el sábado, 958 el viernes, 1.066 el jueves, 955 el miércoles, 445 el martes y 480 el lunes pasado.

Sevilla se sitúa este domingo como la provincia con más positivos con 110, seguida por Almería con 93, Granada con 49, Málaga con 38, Cádiz con 30, Córdoba con 29, Jaén con 20 y Huelva con once. Los dos fallecidos se registran en Cádiz.

Andalucía registra este lunes 1.054 pacientes hospitalizados por coronavirus, 41 más que el domingo y 91 menos que hace una semana, de los que 265 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), seis más que la víspera y 21 menos que hace siete días.

