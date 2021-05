Tres pueblos cordobeses superan la tasa 1.000 de contagios y están abocados a su cierre perimetral

Tres municipios de la provincia de Córdoba tienen una tasa de contagio muy alta, por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, superan el nuevo umbral marcado por la Junta de Andalucía para decidir su cierre perimetral, siempre y cuando lo ratifique un juez.

Ahora mismo, Castro del Río, Monturque y Torrecampo están por encima de ese nivel de incidencia. De todos, el que es más que probable que se vuelva a cerrar es Castro del Río. En el caso de Monturque y Torrecampo será el comité provincial el que lo decida, ya que no tienen una población superior a las 5.000 personas.

En Castro del Río se han notificado un total de 99 positivos solo en las dos últimas semanas, una cifra que ha disparado la incidencia de la pandemia. En el caso de Monturque son 22 los contagiados, mientras que en Torrecampo la cifra es de 12 personas positivas, según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias.

Además, aunque ya no supone límite, hay un municipio con una tasa de contagio superior a los 600 casos, pero muy habitado: Puente Genil. En la ciudad pontana hay un total de 199 que han dado positivo en las dos últimas semanas. Sin embargo, no se encuentra en umbral de riesgo, por lo que es probable que salvo en aforos no se tomará ninguna medida que restrinja los movimientos de sus vecinos.

Por otra parte, la tasa de contagio en la provincia ha bajado en otros 11 puntos y ahora mismo está en 130 casos. En Córdoba capital la incidencia ronda el centenar de contagios, mientras que en el Distrito Sanitario Sur ha bajado a los 185 casos. En el Distrito Sanitario Guadalquivir está en 84 casos y sube en el Norte hasta los 139 casos.