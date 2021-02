Teresa Muñoz, la paciente con esclerosis múltiple, volverá a tener su medicación

Tras más de un mes de campaña en la plataforma Change.org y el apoyo de más de 102.000 personas, Teresa Muñoz, la paciente con esclerosis múltiple a la que la Junta de Andalucía retiró su medicación por ser “demasido mayor” volverá a tener acceso a su tratamiento, según ha informado Change.org a través de una nota de prensa. Es lo que han determinado su neurólogo y que han comunicado en la mañana de este martes a la familia: “No te miento si te digo que pensaba que nunca lo íbamos a conseguir. La cerrazón que nos encontramos en la Administración pública...el ver cómo de un sitio a otro se iban pasando la pelota sin tener ni siquiera claro de quién era competencia nos hacía ver un camino muy difícil, pero nunca imposible. Y eso es lo que ha sucedido hoy: tras reunir más de 102.000 firmas, tras haber aparecido en innumerables medios de comunicación, tras recibir cientos de mensajes entre las personas que firmásteis nuestra petición, hoy hemos conseguido nuestro objetivo: a mi madre le van a volver a dar su tratamiento para ralentizar el avance de la esclerosis múltiple que tiene. Ahora solo es necesario que le hagan unas pequeñas analíticas y en breve esperamos volver a tener la medicación”, explica la familia en el mensaje que ha enviado a los firmantes de la petición.

Teresa Muñoz tomaba “ocrelizumab”, el único fármaco autorizado para el tipo de esclerosis que padece, pero en febrero de 2020, “los médicos le dijeron que no podría seguir dándole ese tratamiento porque no está financiado para mayores de 55, sin ofrecernos ninguna otra alternativa que le ayude a estabilizar su enfermedad” - contaban en su petición. “Cada dosis de ese tratamiento cuesta entre 6.000 y 8.000 euros, una cantidad que no podemos asumir”.

Fue el pasado 4 de enero de 2021 cuando pusieron en marcha su campaña de recogida de firmas. Desde que dejó de tomar su medicación, “su calidad de vida ha empeorado notablemente y está perdiendo el equilibrio a pasos agigantados”. Por eso, cuando su hija y su yerno le han contado hoy la decisión de su neurólogo, “Teresa no se lo creía y estaba muy emocionada”. En todo este tiempo la familia ha remitido sendos escritos tanto a la Dirección Medica del Hospital Reina Sofía, como al presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla o al Consejero de Salud, Consumo y Familias de la Junta de Andalucía con quienes la familia tuvo la oportunidad de hablar directamente. El pasaro 29 de enero acudieron a la propia Consejería de Salud de la Junta para hacer entrega de las más de 100.000 firmas que habían conseguido hasta la fecha.