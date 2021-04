Siete municipios cordobeses superan la tasa 500 de contagio

Un total de siete municipios de la provincia de Córdoba superan la tasa de contagio de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Esta es la barrera que usa la Junta de Andalucía para decidir el cierre perimetral de un municipio, siempre que, además, tenga más de 1.500 habitantes. Por eso, de estas siete localidades es probable que solo se ordene el cierre perimetral en cuatro de ellas.

De esta manera, ahora mismo el municipio con más incidencia es Conquista, con 1.366 casos. No obstante, no supera los 1.500 habitantes, por lo que es probable que no se ordene su cierre perimetral y tampoco la clausura de su hostelería o comercio no esencial. En la misma situación está Fuente Tójar, con 900 casos, y Villanueva del Duque, que tiene 552.

No obstante, sí que superan esta barrera Castro del Río, con 939 casos, Belmez, con 582, Benamejí, con 503 y Hornachuelos, con 535. Este miércoles se reunirá el comité territorial que decidirá si los cierra o no.

Mientras tanto, la baja la incidencia acumulada en la provincia, donde está en 193 casos, nueve puntos menos que este martes. En Córdoba capital también ha descendido a 215 casos. En el Distrito Sanitario Sur ha bajado casi 30 puntos hasta los 215 casos también. En cambio, sube la incidencia en el Distrito Sanitario Guadalquivir, con 146 casos, y en el Norte, que alcanza los 90.