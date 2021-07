Regantes Jauja (Córdoba) y de Badolatosa (Sevilla) piden ante CHG una balsa de riego y amenazan con una huelga de hambre

Alrededor de 150 personas, regantes de las poblaciones de Jauja (Córdoba) y de Badolatosa (Sevilla), se han concentrado este viernes ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la capital de Andalucía para exigir la construcción de una balsa de riego para el olivar como modo de salvar la producción en la zona y evitar la despoblación. Si su propuesta es rechazada, anuncian nuevas movilizaciones, incluyendo una huelga de hambre.

La movilización de este viernes, convocada por la comunidad de regantes 'Paños Cabezas de Jauja', ha partido del Palacio de San Telmo, sede del gobierno regional, y ha finalizado a mediodía en la Plaza de España, ante la CHG, donde se ha procedido a leer un manifiesto.

El presidente de esta comunidad de regantes, Eduardo Gómez Serrano, ha explicado a Europa Press que se está pidiendo una concesión de 0,8 hectómetros de agua para 840 hectáreas. "Se trata de agua de lluvia, invernal, no regulada y que no se está aprovechando", señala, apostando por que se modifique el plan de la cuenca para que ese agua se incorpore.

"Es una pena que no se aproveche todo el agua", manifiesta. Detalla que ya se ha tenido una resolución desfavorable a su petición, pero insta a su revisión teniendo en cuenta que "en siete años se ha cogido una sola cosecha que merezca la pena en Jauja, mientras que los otros seis años apenas el 30 por ciento de la producción". "Hay gente que ya no está labrando", advierte.

Por todo ello, alerta de que, si no se revisa la concesión, la zona está abocada "a la despoblación y al abandono de las tierras", tras insistir en que esa concesión no afectaría al cauce del río ni al medio ambiente. "La balsa sería de diez hectáreas y beneficiaría a la biodiversidad", apostilla.

Si sus peticiones no son escuchadas, los regantes volverán a movilizarse de nuevo a finales de julio cortando una carretera entre las localidades cordobesas de Lucena y Puente Genil, mientras que anuncian, si no hay solución, una huelga de hambre posterior ante la CHG. "Lo tienen que aprobar este año, tras tres que llevamos pidiéndolo, porque si no no hay solución", concluye.