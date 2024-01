El PSOE de Pozoblanco pide al alcalde que explique “con luz y taquígrafos” el caso del 'joven intruso'

El secretario general del PSOE en Pozoblanco y diputado provincial, Rafael Villarreal, ha exigido en nombre del grupo municipal socialista al alcalde de la localidad, Santiago Cabello, que aclare “con luz y taquígrafos” lo ocurrido con “el trabajador fantasma” y se deje de “investigaciones internas porque no se puede ser juez y parte” en el esclarecimiento de este supuesto caso de duplicidad de contratos.

El también portavoz socialista ha realizado estas declaraciones junto a sus compañeros a las puertas del Ayuntamiento tras haber solicitado la sala de prensa del Consistorio y no obtener respuesta positiva para poder utilizar esta instalación municipal. Villarreal ha pedido al regidor que “se deje de cortinas de humo” y asuma su responsabilidad, “ya que no nos puede decir que no conocía esta situación porque es que ellos tenían conocimiento al menos desde febrero de 2023”.

“El alcalde no da explicaciones a nadie, ni a la oposición, ni a los medios de comunicación, pero sigue con sus baños de masas en las redes sociales como si este tema no fuera con él, pero va, y mucho”, ha defendido el portavoz socialista. Asimismo, ha denunciado las trabas para acceder a la información de éste y otros casos y ha cuestionado si estamos “ante un caso excepcional o algo normalizado”. Los socialistas han resaltado que “hemos querido ser prudentes”, pero la información es clara y la denuncia del joven ratifica que estamos ante un caso “tan real como grave”.

Así, ha explicado para que la ciudadanía sea consciente de que lo que hay que el Ayuntamiento inició en su día un proceso de contratación donde se especifica que al primer candidato no se le puede contratar por encadenamiento de contratos y aún así se le contrata y se le paga, pero sin que éste acuda a su puesto de trabajo. Además, esa persona resulta ser familiar de la secretaria particular y cargo de confianza del alcalde.

El Grupo Municipal del PSOE de Pozoblanco ha avanzado que “no vamos a parar hasta que se conozca toda la verdad de este caso y se depuren responsabilidades” y para ello se reserva el derecho de emprender las actuaciones que considere oportunas a tal efecto.