Lucena volverá a sufrir un corte de agua nocturno este domingo

El Ayuntamiento de Lucena ha informado de que la empresa provincial Aguas de Lucena volverá a realizar un corte nocturno de agua durante la madrugada del lunes.

Una avería en la red de suministro de Emproacsa obligó a Aguas de Lucena a cortar el agua este sábado tanto en Lucena como en las pedanías de Jauja y Las Navas del Selpillar. La interrupción se produjo a las 16:00 y sobre las 20:00, el agua empezó a llegar a los domicilios.

Gracias a este corte, el nivel de agua acumulado en los depósitos municipales de Lucena, situados en La Calzada y El Cahíz, ha mejorado. Sin embargo, el ayuntamiento ha comunicado la necesidad de seguir incrementando ese nivel. Por ello, para esta próxima madrugada, Aguas de Lucena volverá a cerrar el suministro, pero en un horario más reducido, de 00:00 a 06:00.

Hasta la medianoche, el abastecimiento de agua debe discurrir con normalidad.

