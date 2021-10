IU pide ampliar la red de transporte interurbano y restaurar los horarios y servicios que había antes de la pandemia

El grupo de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación Provincial una proposición para la mejora de la red de transporte interurbano en la provincia de Córdoba, que permita conectar los municipios y acabar con las desigualdades que se producen a día de hoy como consecuencia del aislamiento y la desconexión de su población. Además, IU planteará una segunda moción relativa al desmantelamiento de la Sanidad Pública en Andalucía, demandando un refuerzo de los recursos en Atención Primaria y en especialidades como Pediatría y una atención especial a la atención sanitaria en zonas rurales.

El portavoz de IU en la Diputación, Ramón Hernández, ha defendido que ambas cuestiones están “a la cabeza entre las preocupaciones de la gente”, porque atañen directamente “a la calidad de vida en nuestros pueblos”. En este sentido, ha señalado que las proposiciones a Pleno tratan de dar “respaldo institucional” a una reivindicación que “está en la calle”, como pusieron de manifiesto las marchas por la Sanidad Pública o la concentración por el tren rural que desembocaron el pasado jueves a las puertas del Parlamento de Andalucía, y en las que hubo representación de la provincia de Córdoba.

Transporte interurbano

En cuanto a la proposición de transportes, IU señala las deficiencias del Programa Andalucía Rural Conectada lanzado por la Junta, que deja atrás itinerarios muy importantes, no da solución a las carencias de transporte que se producen en casos de necesidad diaria o cotidiana, no cubre la totalidad de los días laborables y no resuelve la carencia de infraestructuras necesarias para una movilidad eficiente y sostenible energéticamente, acorde con la exigencia de un servicio público integral en condiciones de igualdad.

Además, desde que irrumpiera la pandemia de Covid-19 el servicio de transporte interurbano se ha visto “muy reducido en horarios”, algo que era “justificable en momentos de confinamiento pero que a día de hoy, cuando se ha recuperado la movilidad, no tiene razón de ser”, por lo que insta al Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Córdoba a la restauración total de los servicios existentes con anterioridad al 13 de marzo de 2020. En la actualidad, la oferta se encuentra “en torno a un 50%”, lo que provoca “graves perjuicios a los usuarios y usuarias que se desplazan a diario, bien a Córdoba o a otros municipios, por motivos médicos, laborales, judiciales,asistenciales o de otro tipo”, con especial incidencia “en grupos poblacionales como jóvenes, personas mayores y mujeres”.

En concreto, recuerda IU, “la falta de transporte público dificulta seriamente las posibilidades de empleo, conciliación familiar y cuidado de la salud de las mujeres del mundo rural”, y en definitiva “es un lastre en la lucha contra la despoblación, que debería ser una prioridad de todas las administraciones públicas”. Por todo ello, el grupo de IU propone que se revisen los actuales modelos de transporte público para adaptarlos a las condiciones reales de la demanda del medio rural, garantizar la movilidad de la población, y corregir los déficits de servicios e infraestructuras en estos espacios. En este sentido, apuesta por una inversión en “un ferrocarril público y social que vertebre el territorio y autobuses y transporte público adecuado, como medidas para sacar del aislamiento a la mayor parte de la población”.

Blindar la Sanidad Pública

En la segunda de las proposiciones que llevará a debate en el próximo Pleno, IU denuncia que “la grave situación generada por la crisis sanitaria ha sido la puntilla a un servicio público que arrastra un deterioro desde hace años y donde hay problemas que lejos de solucionarse por parte de la Consejería de Salud y Familias, se ha convertido en un problema estructural y que afecta especialmente a zonas rurales”. En concreto, el grupo provincial se refiere a las carencias en Atención Primaria y en especialidades como Pediatría, contra las que se han levantado “plataformas, organizaciones y ayuntamientos de todo color político”, desde Ochavillo hasta Puente Genil pasando por Priego de Córdoba y Hornachuelos.

Ante esta situación “dramática”, piden reforzar el SAS para cubrir vacaciones y bajas, blindar el sistema sanitario público y frenar la privatización progresiva de un derecho básico, mejorando además las condiciones del personal sanitario, una de las claves de la “falta de profesionales a la que la Junta alude constantemente como excusa”. Además, exigen que “todos y cada uno de los centros de salud cuenten con su médica o médico de familia y su personal de enfermería correspondientes”, al tiempo que piden que el Gobierno andaluz “asuma sus competencias en lo relativo al mantenimiento y mejora de las instalaciones de centros de salud y consultorios”.