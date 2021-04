Educación autoriza que tres menores de Córdoba no vayan al colegio por el riesgo del padre a ser contagiado.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer un caso en el que ha intervenido después de la queja transmitida por unos padres, que solicitaron al centro educativo de sus hijos no llevarlos a clase para evitar exponer al padre, enfermo, a posibles contagios. Aunque desde el colegio apuntaron que no veían clara el riesgo del progenitor derivado de la asistencia a clases de sus hijos, autorizó que los menores recibieran clase presencial, medida avalada también por el Servicio de Inspección.

Por respeto a la privacidad de los menores, el Defensor no ha dado a conocer el nombre del colegio ni dónde se ha producido este caso, que ha tenido lugar en un pueblo de Córdoba. Desde el inicio del colegio, la familia había presentado un gran número de reclamaciones respecto a las medidas a implantar por el centro para evitar que sus hijos fueran al colegio.

Tras solicitar información a la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, ésta respondió al Defensor comunicando que el director del centro había tomado la decisión, en el marco de sus atribuciones, de atender de manera no presencial a los tres alumnos. No obstante, el colegio puso de relevancia que "la documentación aportada por la familia" no acreditaba "suficientemente, a través de personal sanitario, el riesgo de contagio del padre derivado de la asistencia de sus hijos al centro educativo, con lo que éste podría estar poniendo en riesgo el derecho a la educación" de aquéllos".

Después de que el centro tomara la decisión de impartir enseñanza on line a los menores, el Servicio de Inspección tuvo en consideración las quejas de los padres y autorizó dicha medida.

Actualmente, los niños están siendo atendidos telemáticamente a expensas de continuar estudiando el caso y quedando igualmente a expensas del criterio médico que, en cada momento, se evalúe por las autoridades sanitarias.