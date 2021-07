El coronavirus contagia a 65 residentes en la provincia de Córdoba en la última semana

El brote de coronavirus que afecta a la residencia para personas mayores El Salvador de Pedroche afecta ya a un total de 62 residentes, según la última actualización de datos de la Consejería de Salud y Familias. Uno de los residentes ha tenido que ser ingresado en el hospital. Mientras, este jueves fallecía una mujer de casi 100 años con patologías previas que también se había contagiado.

Según este informe, en la provincia de Córdoba hay un total de 65 residentes contagiados. Los otros tres están en el centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de Pozoblanco. En esta residencia hay también cinco trabajadores que han dado positivo en coronavirus, según el documento, divulgado por la Consejería.

El informe detalla que hay otros 46 residentes más aislados de manera preventiva para evitar que se contagien. En total, son 20 los trabajadores de estos centros que han dado positivo en la última semana. Siete de ellos también están aislados con síntomas de haber contraído la enfermedad.

El brote más importante de Córdoba sigue siendo el de la residencia de Pedroche. El consejero destacó el escaso número de contagiados que ha acabado ingresado, lo que indica el buen funcionamiento del sistema de vacunación en Córdoba. En toda Andalucía hay un total de 255 residentes contagiados. De todos, solo 11 han tenido que ser ingresados en el hospital. En la residencia de Pedroche también hay seis trabajadores contagiados, según el informe.

