¿Vuelve el turismo? El sector hotelero recuerda que la temporada alta ha empezado y acabo con los Patios

El aluvión de turistas del pasado fin de semana, coincidiendo con los últimos días del Concurso de Patios de Córdoba, es la paradoja del vaso medio lleno o medio vacío. En el Ayuntamiento, la principal responsable de Turismo, Isabel Albás, ha acogido los números con optimismo, convencida de que las más de 400.000 visitas a los Patios y una ocupación que rozó el 90% en los hoteles y apartamentos la noche del sábado son el preludio de un mes de mayo con un aluvión de turismo nacional.

El mismo vaso, visto desde el sector hotelero está mucho más vacío. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, confirma el dato de ocupación que ha dado Albás, si bien añade otros dos datos que rebajan la euforia: este fin de semana solo estaba disponible el 70% de la oferta hotelera y de apartamentos turísticos de Córdoba y los precios de lo que llevamos de mayo son un 60% más bajos que en 2019, el último año hábil.

Serrano no es, ni mucho menos pesimista ante el futuro, pero sí aclara que "la temporada alta de Córdoba ya ha terminado", dado que mayo suele ser el agosto cordobés, y este año mayo ha empezado y terminado con el Concurso de Patios. "No hay Feria de Córdoba. Los fines de semana que se aproximan van a ser flojos y nos adentramos en temporada baja. No se puede ser triunfalista porque un sábado bueno no arregla nada. Entre semana los hoteles han vuelto al 10%", afirma el presidente de Aehcor, que cifra la previsión de ocupación para el resto de mayo en un 35%.

Serrano cree que habría sido una buena idea alargar el plazo de visitas a los Patios durante todo el mes de mayo para suplir la falta de la Feria, la Semana Santa y las Cruces de Mayo. "Nosotros lo apuntamos en su día, ya que era el centenario de los Patios, hubiera sido bueno, pero entendemos que no se ha hecho por una decisión política", afirma.

Por lo tanto, para la patronal hotelera no queda otra que mirar con cierto optimismo al otoño, la segunda gran temporada turística de Córdoba tras la primavera, en la que sí que habrá una nueva edición de patios, confirmada este lunes por el Ayuntamiento.

La provincia estrecha la relación con la capital

Mientras tanto, en la provincia son algo más optimistas que en la capital. Antonio Ramos, el presidente de la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur), reconoce que la temporada alta ha tocado a su fin, pero cree que "hay motivos para el optimismo". "Lo principal es que el ritmo de vacunación es alto y que los problemas sanitarios se van solucionando", afirma.

"Evidentemente, este no va a ser un mayo de los que dejan 15 0 20 millones. Eso no va a suceder porque el turista extranjero no llega", recalca el consultor turístico, que añade que lo importante en estos momentos es que el turismo nacional "salve los muebles del pequeño comercio y de la restauración".

La provincia, además, ha aguantado algo mejor el golpe de la pandemia de la Covid y comienza a palparse en la preparación de hoteles y alojamientos turísticos de cara al verano de 2021, especialmente los que tienen piscina. "Hemos estrechado esa relación entre la capital y la provincia, y creo que eso es una tendencia que ha venido para quedarse", afirma el presidente de Emcotur.

Tanto Serrano como Ramos tienen por delante varios días de trabajo en Fitur, a donde Córdoba acude este año con stand propio. Ambos destacarán el trabajo hecho hasta ahora en Córdoba como destino turístico seguro, como, a juicio de Serrano, se ha visto durante el pasado fin de semana. "Córdoba está muy preparada para recibir clientes y se están cumpliendo las normativas de seguridad", concluye el presidente de Aehcor.