El voto, calle a calle: El PP arrasó en Córdoba capital y también en feudos socialistas

El PP ha teñido de azul la capital y la provincia cordobesa con los votos obtenidos en las elecciones de este domingo. En el caso de la capital, no es nada nuevo, ya que el PP ha venido imponiéndose en las últimas elecciones generales y municipales. Sin embargo, el mapa de la provincia sí que ha pasado del rojo al azul desde la última vez que se pusieron las urnas, en el año 2019.

Para examinar el vuelco, nada mejor que echar un vistazo al mapa elaborado por elDiario.es permite ver los resultados de las elecciones del 19J en Andalucía en cada sección censal y compararlos con los de 2018, así como visualizar los porcentajes de cada partido individualmente. Para el análisis por bloques, se ha sumado como partidos de izquierdas a PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mientras que PP, VOX y Ciudadanos conforman el bloque de derechas.

Así, siguiendo este mapa, se percibe claramente la victoria incontestable del PP en la capital cordobesa, donde ha ganado en todas las mesas salvo en 16 mesas. De estas 16, el PSOE ha ganado en 14, mientras que Por Andalucía ha logrado imponerse en dos. Concretamente, en la barriada de Santa Cruz, ubicada en el término municipal de Córdoba, y en El Higuerón.

Por su parte, el PSOE ha logrado la victoria en los barrios de menor renta de la capital cordobesa: Las Moreras, donde se han impuesto en cinco mesas; Las Palmeras, donde han ganado en las dos mesas; y en cinco mesas del Sector Sur (un feudo tradicional del PSOE que se ha teñido totalmente de azul).

Además, el PSOE también ha logrado la victoria en una mesa de la avenida de Libia y otra del Parque Figueroa.

A nivel provincial, el mapa de Córdoba también ha quedado mayoritariamente teñido de azul, aunque el PSOE ha resistido en algunos feudos tradicionales al tsunami electoral de Juanma Moreno.

En la zona Norte de la provincia, el PSOE resistió en El Viso, Santa Eufemia, Fuente Obejuna, Cardeña o Conquista. Además, también se impuso en mesas de Villaviciosa de Córdoba (1) y Villanueva de Córdoba (2).

Más hacia el centro, en los municipios de la Vega del Guadalquivir, los socialistas lograron victorias en Montoro, Bujalance, Almodóvar, Posadas, Hornachuelos, Fuente Palmera, y Fuente Carreteros.

En La Campiña, el PSOE logró más votos que el PP en La Guijarrosa, La Carlota, Santaella, Aguilar de la Frontera o Espejo. La Subbética se tiñó de azul salvo una victoria socialista en Zuheros.

Además, Por Andalucía logró imponerse en algunas localidades y mesas, la mayoría en La Campiña: Doña Mencía, Nueva Carteya, Montalbán, Fernán-Núñez, Montemayor y Villa del Río.

