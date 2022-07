Urbanismo invertirá 3,2 millones en levantar un paso a nivel en la antigua Azucarera de Villarrubia

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba quiere aprobar en el próximo consejo rector la licitación, por valor de 3,2 millones de euros, las obras de construcción de un paso a nivel sobre las vías del tren en la antigua azucarera de Villarrubia, como paso previo a la conversión de este espacio en un polígono industrial.

Se trata de un proyecto antiguo. La empresa encargada de las obras de urbanización, Hivernia, las dejó paradas hace más de una década y, en 2019, se recuperó el proyecto, que dependía en buena medida de la construcción del nuevo viaducto sobre las líneas de ferrocarril en el extremo oriental, y que conecte las dos zonas de la barriada, la histórica y la nueva. Este proceso necesitaba el OK del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ya logrado.

El próximo consejo rector lo que plantea es la aprobación de la dirección y ejecución de obra. Tiene un plazo de 18 meses desde su adjudicación. El proyecto del paso a nivel ha sido elaborado por el arquitecto Luis García de Viguera y fue presentado en septiembre del 2019.

La antigua Azucarera contará con 150.000 metros cuadrados de suelo industrial y de servicios. La urbanización, iniciada en 2020 y culminada en 2021, permitirá la puesta de en carga de cinco parcelas para uso residencial, 250 parcelas de doscientos metros cuadrados de uso industrial, y dos grandes parcelas de uso industrial.

