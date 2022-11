Reclaman una evaluación del cumplimiento del Ayuntamiento sobre medidas contra la violencia de género

Los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba llevarán al próximo Pleno municipal este jueves la moción que todos los años presenta la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género-, con medidas contra las violencias machistas y reclaman que este año, se realice una evaluación sobre el cumplimiento de dichas medidas aprobadas por parte del Consistorio.

En la moción, que no irá como declaración institucional como ha ocurrido siempre hasta este mandato por la falta de consenso de Vox sobre la violencia de género-, se pide “instar al gobierno del Ayuntamiento de Córdoba a realizar una evaluación” a mediados del próximo año “junto con la sociedad organizada (asociaciones de mujeres, la plataformas feministas…), para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos recogidos en esta moción”, que tratan sobre medidas concretas contra las violencias machistas. Desde 2003, un total de 1.168 mujeres y 48 menores han sido asesinados en casos de violencia de género.

Así, desde los grupos que sostienen esta moción y la propia Plataforma, se reclaman medidas tanto al Ayuntamiento como a los gobiernos de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Al Gobierno Central y Autonómico se les pide que las transferencias correspondiente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a los Ayuntamientos, aumenten al menos en un 3% dado que es la institución más cercana a las víctimas. Además, que se adpate el ordenamiento jurídico interno, en consonancia con el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado, para que todas las violencias que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo sean consideradas violencias machistas y por ende, incorporadas a la delimitación del concepto de violencia de género.

Igualmente se insta al Gobierno Central y Autonómico a que contemple en los objetivos que las transferencias del Pacto de Estado para los Ayuntamientos sean también para ayudas directas a las víctimas en caso de emergencias, además de dotar con una partida presupuestaria en los presupuestos de 2.023 para las campañas continuadas de concienciación contra la violencia a las mujeres y de formación feminista a todos los agentes sociales que trabajen con víctimas de violencia, así como a nivel educativo.

Junto a ello se solicita que el Gobierno Central y Autonómico creen una guardia de atención presencial eficaz y real previo, durante y después de la denuncia a mujeres víctimas de violencia de género disponible las 24 horas; que se inste al Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba a que desde la primera semana de noviembre coloque simbología (banderas, pancartas…) visible contra la violencia a las mujeres y que se sume a llevar a cabo los 5 minutos de paro en la Puerta del Ayuntamiento el día 25 de noviembre a las 12:00, así como realice una campaña de concienciación para dicha actividad haciendo extensible esta convocatoria a las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento en coordinación con los colectivos de la ciudad, así como el apoyo a todas las actividades organizadas por esta plataforma.

Asimismo, se reclama que el Ayuntamiento de Córdoba suprima en toda la documentación Institucional municipal del lenguaje sexista a medio y corto plazo, que realice una valoración de la situación habitacional disponible para mujeres víctimas de violencia de género y desviar recursos hacia esta deficiencia existente con asesoramiento en servicios sociales y búsquedas de salidas laborales, teniendo prioridad en las viviendas de protección oficial a las mujeres víctimas de violencia de género como contempla el Pacto de Estado y la ley Integral. Y también a su vez, ayudas económicas o habitacionales a mujeres víctimas para que puedan gozar de autonomía económica y personal.

Otras medidas que se reclaman en la moción son el desarrollo de campañas preventivas, con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente, en colaboración con los agentes educativos; promover acuerdos, desde todos los grupos políticos, con el fin de que existan medidas de prevención, información y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra la violencia de género; seguir impulsando, como contempla el Pacto de Estado, el apoyo local interdisciplinar para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas, con la necesaria coordinación; hacer que el portal de transparencia sea mucho más accesible y funcional, con la finalidad de informar a la ciudadanía y colectivos de mujeres hacia donde se está destinando los recursos del Pacto de Estado y sus repercusiones. y finalmente, a reinstalar y mantener los “mupis” con una campaña permanente de visibilización contra las violencias machistas en los lugares donde estaban presentes para visualizar esta lacra.

Para IU y Podemos, estas medidas y la moción que se presenta en el Ayuntamiento son “más importantes que nunca por el cuestionamiento de la violencia de género brutal en ciertos sectores de la sociedad”. Y, en ese sentido, avanzan que en el Pleno habrá una intervención de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y los grupos debatirán su propuesta, ya que Vox no la apoyará y cada uno de los grupos políticos deberá dejar constancia de su posición.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!