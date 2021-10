El PSOE exige al alcalde que reclame a la Junta la ejecución de las inversiones pendientes para la ciudad

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero vuelve a reclamar al alcalde y a su equipo de gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de inversiones de la Junta de Andalucía para Córdoba, “inversiones reivindicadas hasta la saciedad por Bellido cuando estaba en la oposición política y de las que ahora no quiere saber absolutamente nada”.

Romero califica de “demagoga” la actitud insistente del Partido Popular exigiendo más inversiones al Gobierno Central mientras las comprometidas por el ejecutivo autonómico no llegan. “Como representantes de los ciudadanos debemos defender siempre los intereses de la ciudad, independientemente del color político que tenga cada administración”.

Para el grupo socialista, la estrategia partidista del alcalde de seguir el plan marcado por el PP de Juan Manuel Moreno, con oposición constante al Gobierno de España, no tiene ningún sentido si se olvida de gestionar las inversiones previstas para Córdoba por parte del Gobierno Autonómico.

“El alcalde también se han olvidado, afirma el edil , de ejecutar su propio presupuesto 2021 y los remanentes de 2019 y 2020 pactados con el Grupo Socialista. En definitiva, no han gastado prácticamente nada del dinero que tienen en caja, un dinero con el que se podría ayudar a muchos cordobeses y cordobesas en estos momentos difíciles”.

Romero insta al alcalde “a que se impregne de la realidad de Córdoba, más allá de la política de titulares y marketing a la que su equipo acostumbra y que cada vez tiene menos crédito porque anuncia los mismos proyectos para la ciudad todos los años y ninguno se hace realidad”.

Romero recuerda que en una moción conjunta aprobada por todos los grupos políticos en el Pleno de 9 de julio de 2020 sobre las inversiones de la Junta de Andalucía reivindicaton al Gobierno Autonómico las inversiones de los proyectos pendientes para la ciudad, como la conexión de la Carretera de Palma del Río con la carretera del Aeropuerto, la construcción de la Autovía Jaén-Córdoba, el desdoblamiento de la carretera de Palma del Rio o la aprobación del Plan de Aglomeración Urbana de Córdoba.

Además, se reclamó la puesta en marcha del tren de cercanías entre Villa del Río y Palma del Río, la construcción el Museo de Bellas Artes en los solares junta a la Torre de la Calahorra, la construcción de un Centro Cultural en Miraflores financiado con fondos municipales y autonómicos y un plan de empleo para los barrios de Córdoba con mayores niveles de desempleo.

La culminación definitiva de Ronda de Marrubial, de la Ronda Norte de Córdoba, actuaciones en materia de rehabilitación y vivienda en Ciudad Jardín, la culminación de las mejoras en climatización de colegios o agilizar la obra de la fase 2 del Palacio de Congresos “son otras de las inversiones en las que no se ha avanzado nada, pero que se han anunciado en innumerables ocasiones”.

