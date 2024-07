El PSOE denuncia los dos años de cierre de la carretera de acceso al cementerio de la Fuensanta

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado los dos años de cierre de la carretera de acceso al Cementerio de la Fuensanta y a las parcelaciones de Las Cigüeñas, desde que fue cortada al tráfico en agosto de 2022 con la promesa del Gobierno local de Bellido de acometer su arreglo. “Informamos de una mentira más del PP a los ciudadanos de Córdoba, uno de esos grandes anuncios que se convierten en una promesa vacía y con el tiempo en un gran embuste”, ha manifestado Moya.

Moya ha comentado que el cierre de esta vía afecta a varios cientos de vehículos al día y a vecinos de las parcelas, trabajadores de Cecosam y empresas que acuden a proporcionar allí sus servicios y usuarios del tanatorio y cementerio, todos ellos que deben realizar una maniobra de rodeo de varios kilómetros para entrar y para salir, cruzando una carretera con mucho tráfico y por la que circulan un número importante de ciclistas.

“Desde entonces, son varios los accidentes que se han producido en la zona donde los vehículos se ven obligados a realizar esa maniobra, aunque por ahora de pequeña repercusión”, ha referido la edil, que ha señalado que “el alcalde en persona asumió la necesidad de realizar una obra con urgencia en septiembre del año pasado que no se ha materializado, por lo que no sabemos lo que significa urgente para José María Bellido”.

Asimismo, ha agregado que tras dos años de cierre “su arreglo no está, que sepamos, cercano”, ya que ni el Ayuntamiento, ni la Gerencia Municipal de Urbanismo, que en teoría se haría cargo, han hecho ningún movimiento, ninguna licitación ni encargo de proyecto para realizar una obra que, se entiende, será muy costosa, tanto en tiempo como en dinero.

“El propio Salvador Fuentes ya habló de 1 millón de euros, pero hemos visto cómo terminaba un mandato electoral y comenzaba otro con nuevo presidente, Miguel Ángel Torrico, en la GMU y el arreglo sigue en el olvido, pero lo que es cierto es que el alcalde sigue siendo el mismo en 2022 que ahora en 2024, y lo que tenemos claro es que el arreglo del acceso a las parcelas y al cementerio de la Fuensanta no es una de sus prioridades”, ha detallado Alicia Moya, que ha ironizado diciendo que “urgente puede parecerle gestionar el patrocinio de 100.000 euros al concierto de Luis Miguel en tres días, autorizar convenios nominativos en JGL a diestra y siniestra para que gestionen otros la ciudad, o publicar el contrato de las luces de navidad desde hace un mes”.

La socialista ha subrayado, además, que Cecosam ha sido una empresa que ha estado siempre en el punto de mira del PP y que “ya intentaron cerrarla en el mandato de Nieto y que ahora gestionan con desidia o mala fe para hacerla deficitaria y tener excusas para su privatización”.

Moya ha recordado que la Junta de Andalucía estuvo realizando una actuación en esa vía de su titularidad, pero a la vez se hizo el punto limpio de Sadeco. “Si la causa del colapso de la carretera han sido la obra de la Junta o de la empresa contratada por Sadeco no es problema de los ciudadanos, el Ayuntamiento tiene que estar para solucionarle los problemas. Y si después tiene que litigar en los juzgados la cuantía de la obra que lo haga”, ha espetado.

“Después de argumentar que la empresa constructora del punto limpio no quiso hacerse cargo de su arreglo, y que el Ayuntamiento correría con los gastos para luego reclamarlos si era necesario, vemos cómo seguimos en el mismo punto –ha descrito-, y lo que nos tememos es que el Ayuntamiento esté esperando a saber quién tiene que correr con los gastos de arreglo, porque si es a una empresa particular sí le reclamarían, pero si es a la Junta de Andalucía de su compañero Moreno Bonilla, a lo mejor ya no están dispuestos a reclamar tanto”, ha concluido para aseverar que “lo que es inaceptable es que dos años después esta carretera siga cortada y nadie plantee su arreglo”.