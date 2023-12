Nueve años reusando juguetes para responder a la ilusión de los niños en la mañana de Reyes

Hace nueves años que la empresa municipal de residuos de Córdoba, Sadeco, decidió poner en marcha una campaña que atendiera a uno de sus objetivos principales: reciclar. Este compromiso social, ético y responsable decidió unirlo al de la solidaridad. Y así nació su campaña especial de recogida de juguetes de Navidad Regala sonrisas, dona juguetes. Lo que empezó con una donación de unos 2.000 juguetes llegó el año pasado a multiplicar esta cantidad por diez, una cifra que la empresa municipal espera superar este 2023.

Los destinatarios de estos juguetes son familias con pocos recursos y niños con necesidades especiales. Además, este año, Sadeco ha registrado peticiones de residencias de mayores. La recogida de juguetes comenzó la semana pasada y se extenderá hasta el próximo viernes 20 de diciembre. Los ciudadanos de Córdoba que lo deseen podrán participar en esta campaña, siempre y cuando los juguetes cumplan dos requisitos. El primero, que estén nuevos o en buen estado. El segundo, que no tengan ningún matiz bélico.

En la capital, Sadeco ha colocado nueve puntos de recogida, cuyos horarios serán esta semana de 16:30 a 20:30. Los puntos se encuentran en: Ciudad Jardín (Costa Sol), Santa Rosa (esquina Modesta), Arroyo del Moro (Avenida Isla Fuerventura, a la altura del supermercado Deza), Viñuela (esquina Jesús Rescatado), Plaza del Moreal, Avenida del Cairo, Avenida de Granada (frente a la cafetería Roldán) y Poniente Sur Dos (en el hospital Quirón). Además, los mercados municipales de Marrubial, Ciudad Jardín y La Corredera se han instalado otros puntos de recogida, que estarán abiertos en el horario propio de estos mercados.

Para facilitar la entrega de juguetes, Sadeco también ha establecido puntos de recogida en las barriadas, cuyos horarios son diferentes: centro cívico Villarrubia (de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:30), centro cívico Cerro Muriano (de 8:30 a 14:30), centro cívico Trassierra (de 8:30 a 14:00), Centro de Servicios Sociales Comunitarios Alcolea de Córdoba (de 8:30 a 20:00), centro cívico y consultorio de la barriada de Santa Cruz (de 8:30 a 14:30) y barriada Higuerón (solo este lunes, de 16:00 a 20:00).

Con este tipo de campañas, la entidad municipal busca poner su granito de arena para hacer frente a los problemas y necesidades que sufren muchas de las familias cordobesas durante el periodo navideño. De esta manera, además, favorece la economía circular, uno de los pilares de Sadeco que también está presente en las iniciativas que realiza de forma periódica con las que busca, además, educar, acercar y concienciar a los ciudadanos de Córdoba sobre cuestiones que tienen un claro componente social y medioambiental.

Desde la puesta en marcha de esta campaña de Navidad, la solidaridad de los vecinos de Córdoba ha permitido que se superen las cifras año tras año, lo que supone un aliciente más para Sadeco. Mención especial merece la campaña de 2020 cuando, en pleno desarrollo de la pandemia del coronavirus, la empresa ideó la manera de continuar con la iniciativa para que ningún niño se quedara sin juguete. Durante aquel año, la iniciativa se llevó a cabo de la misma manera que en años anteriores, exceptuando que, tras recibir los juguetes, los mismos se quedaron en cuarentena en las instalaciones de Sadeco y su personal se encargó de desinfectarlos.

Cuando la campaña finalice el próximo miércoles, los empleados de la empresa local los clasificarán para, posteriormente, repartirlos entre quienes más lo necesiten a través de la red de colectivos y organizaciones de carácter social con los que trabaja. Porque la Navidad está en los ojos y en la ilusión de los más pequeños.

