Jupol critica la política de adjudicación de puestos de trabajo en la Comisaría de Córdoba

Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha denunciado la situación en la que se están atribuyendo determinados puestos de trabajo en la Comisaría Provincial de Córdoba.

En un comunicado, han informado de que actualmente se tiene previsto cubrir seis plazas en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, concretamente en el G.O.R (Grupo Operativo de Respuesta) de Noche, un grupo al que una gran cantidad de funcionarios policiales aspiran pertenecer, habiéndose generado una lista de espera para su acceso.

Existen compañeros con varios años de antigüedad en la plantilla que quieren desempeñar estos puestos de trabajo, considerándose esta ocasión una gran oportunidad, que lamentablemente se les ha negado sin explicación alguna.

El Comisario Provincial de Córdoba, presuntamente, ha rechazado a todos los candidatos que han presentado su instancia para formar parte del Gor de Noche. Según señalan, estos seis puestos han sido otorgados a agentes recién llegados a este destino de otras plantillas, haciendo uso arbitrario de la capacidad de distribución del personal de esta comisaría, generando desconfianza y malestar entre todos aquellos policías que deseaban tener acceso a estas plazas.

Desde Jupol se han mantenido varias reuniones y registrado escritos ante la Jefatura de esta comisaría denunciando esta arbitrariedad en la plantilla sin haber conseguido que se atienda esta petición. Igualmente una vez reunidos también con los respectivos Jefes de Brigada manifiestan que no secundan esta decisión y que por parte de la Jefatura Provincial no se les ha tomado en consideración su opinión, la cuál consideran que no

se han tenido en cuenta los tres factores fundamentales y más importantes a la hora de conceder un puesto de trabajo, que son capacidad, mérito y antigüedad.

“Esta situación genera un sentimiento de desigualdad e injusticia en todos los policías de esas Dependencias, por lo que desde Jupol reclamamos que el Comisario atienda a ello, rectificando su decisión y teniendo en consideración a todos los agentes capacitados para desarrollar esos puestos de trabajo y que desde hace tiempo trabajan fielmente en la Comisaría de Córdoba”, afirman en la nota.