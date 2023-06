Jóvenes cordobeses se manifiestan en Sevilla para reclamar el bono al alquiler

Varios jóvenes residentes en Córdoba se han desplazado este viernes hasta Sevilla para unirse a la manifestación, que se ha celebrado a nivel andaluz, en reclamo del pago del bono al alquiler -que solicitaron en el mes de noviembre-. La concentración ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.

Los afectados de toda Andalucía se han concentrado en la tarde de este viernes desde las 18:00 para exigir el dinero de estos bonos, una ayuda mensual de 250 euros. Y es que, los más de 17.000 andaluces que solicitaron esta bonificación llevan desde noviembre del pasado año esperando que se les ingrese el dinero.

Según han denunciado en un escrito al que ha tenido acceso este medio, “la situación es ya insostenible” ya que muchos dependían de este dinero. En el mismo escrito, señalan que muchos de ellos han tenido que dejar sus pisos y “volver a sus casas con la autoestima tocada y con un cabreo monumental de ver cómo se prometen ayudas que no llegan”.

Por otro lado, exponen que la situación es “injusta” ya que “mucha gente se quedó fuera de poder solicitar la ayuda por problemas técnicos de la web y en ningún momento se consideró ampliar los plazos. Ahí sí que los plazos eran los marcados por la ley y de obligatorio cumplimiento”. Sin embargo, el plazo para la resolución no se ha cumplido. Tampoco ha servido de nada la importancia del orden de llegada para la resolución de las solicitudes. “Hay gente que ya ha cobrado y gente que la echó el primer día que ni siquiera ha recibido el SMS”. Este confirmaba el estado de la demanda. “No es justo que te penalice a ti como persona no poder hacerlo porque la página iba mal, pero que a ellos no les penalice que se haya pasado el plazo”, manifiesta Sergio, uno de los afectados.