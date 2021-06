IU critica que transcurra un año para que el Ayuntamiento otorgue las ayudas a la creación de productos turísticos

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) ha denunciado que la delegación de Turismo del Ayuntamiento haya tardado un año en otorgar las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la creación de productos turísticos. El portavoz de IU, Pedro García, ha recordado que la convocatoria se hizo en agosto de 2020, se tuvo que pedir una prórroga para su tramitación y la resolución de dichas ayudas ha salido ahora, aunque aún los beneficiarios aún no las han cobrado.

Se trata de una convocatoria del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), con 170.000 euros de presupuesto, para la creación de productos turísticos de calidad. Finalmente, la resolución de la convocatoria ha otorgado ayudas a 20 empresas, otras 6 se han quedado en la reserva, y el montante aprobado es de 166.000 euros, según ha explicado García.

Pedro García ha señalado que este asunto "destaca la ineptitud generalizada, no solo de la concejala -Isabel Albás (Cs) sino la de su propio equipo", del que ha dicho que con cinco altos cargos "no hacen lo que hacía una sola persona en el mandato anterior. Cinco altos cargos que no son capaces de sacar una sola convocatoria de subvenciones". "Que se tarde un año en dar esas subvenciones... Y las empresas cobrarán ya veremos cuándo", ha dicho.

Pedro García ha indicado que el gobierno municipal lleva "dos años perdidos en Turismo. Hemos tenido una oportunidad increible con el Covid de poner todo en orden". Sin embargo, ha criticado que "en el ámbito municipal no se ha preparado Córdoba para recibir a los turistas", tras la pandemia.

Asimismo, ha señalado al sector empresarial: "Sorprende que un año después, los empresarios no hayan recibido las ayudas, y sus portavoces estén callados y que nadie diga nada de que se ha estado a punto de perder las ayudas".

un año y nadie diga nada.

García ha reiterado que en este mandato se cuenten "las oportunidades perdidas" en el sector del Turismo y ha recordado la paralización del espectáculo de luz y sonido del Alcázar, el cierre del patio de Trueque, 4 o que "ha estado a punto de perderse la celebración de Flora", el festival de arte contemporáneo floral.