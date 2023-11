La Intervención considera “injustificada” una transferencia a Sadeco para ampliar la limpieza a nuevas zonas

La Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Córdoba ha firmado un informe en el que fiscaliza de conformidad pero con observaciones (es decir, no paraliza) la transferencia de 3,65 millones de euros a la empresa municipal Sadeco para la limpieza de nuevas zonas de la ciudad. El plan ha sido bautizado como “extraordinario de limpieza”, algo que no encaja a la Intervención, ya que considera que se trataría de una “sobrefinanciación” por parte del Ayuntamiento a la empresa municipal.

Este jueves, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó la transferencia a Sadeco. En esencia, supone que desde ahora y hasta la primavera del año que viene, Sadeco contratará a 176 operarios más. Estos trabajadores desarrollarán el sistema diario (en algunos casos semanal) de limpieza en nuevas calles que se han ido abriendo en los distritos de Poniente Sur, Levante, Sureste y Periurbano Este, que se refieren a los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. Además, Sadeco ha reforzado por la tarde la limpieza del Zoológico, del Alcázar, del Centro de Recepción de Visitantes o de la biblioteca de Lepanto, según consta en el informe técnico, que le ha dado el visto bueno la Junta de Gobierno.

La Intervención aprueba la transferencia pero con muchas advertencias. En su informe, señala que Sadeco ya recibe unas transferencias por parte del Ayuntamiento de 21,8 millones de euros y que estas son un 5,19% superiores a las del ejercicio anterior. Gracias a “esta cantidad” Sadeco “no solo equilibra sus cuentas”, explica, sino que “tiene previsto un saldo positivo de 179.514 euros”.

El órgano fiscalizador asegura que esta transferencia no ha sido ni conocida ni aprobada por el Consejo de Administración de Sadeco. Además, señala que “bajo ningún concepto” puede calificarse como “un plan extraordinario de limpieza”, ya que se trataría “del incremento de zonas sobre las que Sadeco actúa por el crecimiento propio de la ciudad”, algo que a su juicio debería haberse cubierto y previsto con las transferencias municipales que el Ayuntamiento consigna año a año. “La transferencia propuesta no se estaría tramitando como las transferencias ordinarias pagaderas por doceavas partes, sino que responde a una actividad concreta, específica y objeto de encargo municipal, como sería ese plan de limpieza extraordinario, plan sujeto a aprobación y justificación , sin que la propuesta presentada responda a tal naturaleza”, subraya la Intervención en su informe.

La Intervención abunda que esta transferencia “subyace” en una “situación que tantas veces ha venido advirtiendo” este organismo fiscalizador: “la falta de un estudio de costes adecuado que justificase las transferencias ordinarias que se consignan”.

Ante ello, señala que este “incremento injustificado de transferencias corrientes” podría “implicar una sobrefinanciación del mismo servicio y, por ende, a nuestro juicio, un pago indebido”. Por eso advierte que “será el servicio gestor el que con su informe favorable asuma la responsabilidad del pago propuesto”, concluye.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!