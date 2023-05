Hurtado, tras el sondeo de la UCO: “Córdoba tendrá probablemente un alcalde socialista”

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha realizado también una valoración del Barómetro de Opinión Pública y Política de Córdoba 2023 de la Universidad de Córdoba (UCO) dado a conocer este martes y que da un empate técnico a los bloques de izquierda y derecha en Córdoba. El estudio de la institución arroja que el PP ganaría las elecciones aunque necesitaría a Vox para gobernar en el Ayuntamiento y sitúa a José María Bellido (PP), Juan Hidalgo (Hacemos) y Hurtado como los únicos candidatos con opciones de gobernar.

Ante ello, el alcaldable por el PSOE ha apelado a la movilización del voto socialista porque, a su juicio, la encuesta “pone de manifiesto que Córdoba tendrá probablemente un alcalde socialista”. “Hago un llamamiento a la movilización de todos los votantes socialistas para que no se queden en casa y vayan a votar. El poder está en los votantes socialistas que en anteriores convocatorias se quedaron en casa, lo que nos hizo perder el gobierno andaluz. Ahora es el votante socialista quien tiene en sus manos cambiar el rumbo de una ciudad estancada en el desánimo y llena de jaramagos y naranjas en el suelo”, ha declarado el candidato.

Los datos del estudio señalan que el bloque de la izquierda, con PSOE y Hacemos Córdoba, sumaría el 46,68% de los votos mientras que el de la derecha, con PP y Vox, se haría con el 46,63% de los votos. Los profesores del Área de Sociología de la UCO David Moscoso Sánchez y Jaime Aja Valle han sido los responsables del estudio, que hace el siguiente reparto de concejales tras los comicios: para el PP, entre 12 y 13, para el PSOE, entre ocho y siete; para Hacemos Córdoba, siete; y para Vox, entre dos y tres. El barómetro no da ningún concejal a Ciudadanos, que actualmente tiene cinco en el gobierno local.

El sondeo también pone de manifiesto que Hurtado es el segundo candidato, tras Bellido, más conocido entre los encuestados y el tercero más valorado, tras el actual alcalde e Hidalgo. Además, el 21% de los encuestados prefiere un cogobierno local de PSOE y Hacemos Córdoba.

Por último, Hurtado ha manifestado que el sondeo “pone de manifiesto que los ciudadanos de córdoba no aprueban la gestión del gobierno de Bellido y suspende en todos los servicios municipales, por lo que se consideran cuatro años perdidos y Córdoba está peor que cuando” PP y Ciudadanos se hicieron con el gobierno municipal.

