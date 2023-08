Ecologistas y la Plataforma en Defensa del Árbol piden al gobierno local que informe sobre las talas en Córdoba

Ecologistas en Acción y la Plataforma en defensa del árbol de Córdoba reclaman al Gobierno municipal que active de nuevo la Comisión del Árbol, órgano consultivo que tiene como funciones evaluar propuestas de talas o apeos de árboles que efectúan las diferentes áreas municipales, bien por necesidades de modificación de infraestructuras, bien porque el estado de salud del árbol así lo aconseje.

En una nota, recuerdan que esta comisión, creada por acuerdo unánime del pleno del Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2008, tiene como funciones evaluar los informes elaborados por los servicios técnicos municipales sobre la necesidad de efectuar alguna de estas operaciones.

Sin embargo, y aún cuando estuvo operativa durante varios años, la comisión lleva ya tiempo sin ser convocada, de manera que los miembros de ésta no han podido pronunciarse sobre la necesidad de proceder a la tala de ejemplares en diferentes actuaciones llevadas a cabo recientemente, como en la avenida de Trassierra, la avenida Virgen de la Milagrosa o recientemente en la calle Pedroche, en una intervención efectuada el pasado 18 de agosto y que ha generado una fuerte contestación en el entorno.

En todos estos casos los miembros de la comisión han sido alertados por la ciudadanía de estas operaciones sobre las cuales no han podido pronunciarse por carecer de información.

Ecologistas en Acción y la Plataforma en defensa del Árbol solicitan además al gobierno municipal que antes de proceder a la tala de arbolado en cualquier punto de la ciudad y para evitar la alarma social que se crea cuando se realizan estas operaciones, se informe con anterioridad a los vecinos y vecinas de los barrios afectados explicando las razones de estas operaciones.

“Es necesario informar puntual y detalladamente de estas intervenciones, pues cada vez es mayor la toma de conciencia ciudadana sobre el valor del arbolado urbano, de manera que cuando se producen estas talas se genera un fuerte malestar en el entorno, malestar que se evitaría dando información con suficiente antelación” afirman estos colectivos.

Entretanto se resuelve la convocatoria de la comisión, los colectivos indicados solicitan al área de Infraestructuras del Ayuntamiento que paralice cualquier intervención en el arbolado urbano que por normativa deba estar sujeto a revisión por dicho órgano consultivo.

