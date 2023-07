Córdoba se sitúa entre las ciudades españolas con menos días de espera para renovar el DNI en verano

La Asociación Española de Consumidores (Asecon) ha realizado un estudio sobre las citas para la renovación del DNI para conocer los días de espera en todo el conjunto de España durante el verano, informe del que se infiere que Córdoba es una de las ciudades españolas donde más rápido es conseguir una cita para renovar el carnet. Según Asecon, en la provincia solo hay tres días de espera para conseguir un hueco libre en las oficinas donde realizar este trámite.

Desde la asociación señalan que, en años anteriores, los ciudadanos han manifestado sus quejas en cuanto a la cita para la renovación del DNI en los meses de verano. Aunque “es cierto que en muchos sitios de España la situación ha mejorado bastante, con citas incluso de un día para otro, en otras provincias hay auténticos problemas para la renovación del DNI con plazos que en el caso de Gerona supera los dos meses y en otras ciudades, como Vigo, Santiago de Compostela o Pontevedra se llega a rozar el plazo bimensual”.

Esto perjudica claramente, continúa la asociación, “los intereses de muchos ciudadanos que necesitan dicha renovación para la realización de trámites o que hayan podido perder o hayan sido víctimas de un robo y necesiten la documentación para viajar”. De todo el estudio, un 54% de las ciudades supera los 15 días o más para la obtención de una cita para el DNI.

Las que mejor están son Las Palmas, Palencia, Zamora, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Ciudad Real, Málaga, Huelva y Sevilla, que ofrecen cita para el día siguiente. Después le siguen Murcia y Soria, con dos días cada una; Córdoba, con tres; Jaén y Barcelona, con cuatro; Granada, con seis; y Cáceres con siete.

El resto de ciudades sobrepasa la semana de espera en verano, distribuyéndose de la siguiente manera: Badajoz y Gijón (ocho), León (nueve), Huesca, San Sebastián y Ávila (diez), Valladolid, Burgos y Logroño (14), Cuenca y Oviedo (15), Almería y Lugo (16), Cádiz (20), Albacete y Ceuta (21), Teruel (22), Algeciras, Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca (23), Segovia (24), Madrid (27), Toledo (28), Alicante y Ourense (29), Bilbao (30), Santander (31) Pamplona (34), Jerez de la Frontera (35), Castellón y Lleida (37), Guadalajara (44), Salamanca y Vitoria (50), Pontevedra (55), Vigo (56) y Girona (63).

