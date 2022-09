Córdoba formará parte de una red de 60 ciudades europeas para la innovación urbana

Córdoba ha sido una de las seleccionadas para unirse a CrAFt (Creating Actionable Futures), una red de más de sesenta ciudades europeas que formará un gran laboratorio de innovación urbana. El principal objetivo de la iniciativa es ayudar a estas ciudades a transformarse para alcanzar la neutralidad de carbono adoptando los valores de belleza, sostenibilidad e inclusión que promueve la Nueva Bauhaus Europea. Así, a través de proyectos transformadores, cada ciudad aportará sus experiencias a una red de conocimientos compartidos. Según reza la convocatoria, las ciudades CrAFt están llamadas a convertirse en “modelos ejemplares para toda Europa”.

Se abre así un nuevo abanico de posibilidades para Córdoba. Su participación en esta red internacional es un primer paso para posicionarla como referencia en la aplicación de estrategias de sostenibilidad, belleza e inclusión, que afrontan los principales retos urbanos de la actualidad: la renaturalización de las ciudades, la eficiencia energética, la participación en comunidad... La Fundación Arquitectura Contemporánea, como socia española de la Nueva Bauhaus Europea, será la responsable de gestionar la participación de Córdoba en la red CrAFt.

La Fundación ya tiene en marcha desde 2021 un proyecto para promover los valores de la Nueva Bauhaus Europea, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), y la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se trata del NEB Meeting Point Sur+, un punto de encuentro entre las políticas europeas y la ciudadanía, las instituciones y el tejido productivo, creativo y asociativo del Sur. Esto es, una interfaz entre el gobierno europeo y la ciudadanía a escala local.

Una de las iniciativas destacadas del NEB Meeting Point Sur+ fue el festival celebrado en Córdoba el pasado mes de junio, un evento integrado en el programa de actividades del festival de la Nueva Bauhaus que la Comisión Europea celebró en toda la UE. En el festival cordobés participaron distintas entidades locales identificadas como buenas prácticas en los ámbitos de la sostenibilidad, la belleza y la inclusión. De esta manera, la Fundación Arquitectura Contemporánea ha trabajado ya a nivel local con la estrategia de conocimiento e intercambio en red que propone la iniciativa CrAFt. Asimismo, sus proyectos en marcha llevan acogiendo los valores de la Nueva Bauhaus Europea antes incluso de su existencia. Proyectos como el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba (PEICC) o el Plan Estratégico para el Desarrollo Territorial de la Cultura en la Provincia de Córdoba (CULTA), actualmente en desarrollo, una plataforma para la protección del patrimonio arquitectónico contemporáneo (ARCA) o la guía interactiva de arquitectura contemporánea global (C-guide).

La red CrAFt está financiada por Horizonte Europa, un programa marco de la Unión Europea para llevar a cabo las políticas de I+D+I que busca “repensar juntos hacia dónde vamos” a partir de los resultados de los proyectos propuestos en cada ciudad. Abogan por una transición urbana guiada por la cultura, en la que “el arte y la cultura propongan desafíos a las empresas sobre nuestra manera de hacer las cosas”. Un llamamiento a dar forma al nuevo modelo de ciudad, al que Córdoba se une.

