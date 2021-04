El Consejo de Distrito de Trassierra rechaza que se plantee su 'independencia'

El Consejo de Distrito de Trassierra rechaza la propuesta de "tres personas" para segregar este núcleo de población de Córdoba capital. Miembros de este Consejo de Distrito han detallado a este periódico que en la entidad "no hay ni un acta" y "ni una propuesta" en la que se plantee la separación de Santa María de Trassierra de Córdoba ciudad. Actualmente está configurada como una barriada periférica más, como Santa Cruz, Alcolea y Villarrubia, entre otros.

La propuesta, adelantada este viernes por ABC Córdoba, parte del diputado provincial de Ciudadanos Miguel Castellanos. La demanda se basa en que Santa María de Trassierra ya tuvo concejo hasta el siglo XIX y en que la población de esta barriada periférica es notable.

No obstante, el Consejo de Distrito de Trassierra sostiene que se trata de una propuesta que no se ha discutido nunca en la zona y la rechazan de plano. De hecho, en Trassierra no hay un sentimiento de pertenencia a un núcleo diferente al de Córdoba capital. Una parte importante de las viviendas de la zona son propiedad de personas que o trabajan en Córdoba capital o son vecinos de la ciudad con una segunda residencia en esta barriada periférica.

Fuentes municipales también han rechazado de plano la propuesta. Las fuentes han puesto como ejemplo a Encinarejo, con mucho más sentimiento de población independiente que está configurada como una Entidad Local Autónoma (ELA), pero dependiente de Córdoba capital.

En la provincia de Córdoba ha habido dos importantes segregaciones recientemente: La Guijarrosa, tras una histórica lucha vecinal de décadas, se segregó de Santaella y Fuente Carreteros hizo lo propio de Fuente Palmera.