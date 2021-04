La comisión de investigación del 'caso Torrejimeno' arranca con petición de documentos y la vista puesta en las comparecencias

La comisión de investigación que se va a desarrollar en el Ayuntamiento de Córdoba sobre el denominado 'caso Torrejimeno' -que pone el foco en la actuación del presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno (Cs) y en la denuncia pública hecha por la exgerente y actual edil de Ciudadanos, María Luisa Gómez Calero, sobre "presiones que podrían rozar la ilegalidad" por parte de aquel-, ha arrancado este martes con la petición de documentación por parte de los grupos municipales y la vista puesta en las comparencias cuyos testimonios protagonizarán dicha comisión.

Según han informado los grupos municipales de la izquierda -PSOE, IU y Podemos- en una nota conjunta, estos han solicitado en la reunión de este martes 15 expedientes como documentación sobre la que trabajar. Asimismo, el PP y Ciudadanos han pedido información acerca de 37 cuestiones, según ha precisado a este periódico el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. La previsión inicial señala que la comisión debería durar dos meses, si bien fuentes municipales ya avanzan que se alargará en el tiempo.

De un lado, Torrico ha señalado que en esta sesión se ha solicitado toda la documentación necesaria para su estudio, pero aún no ninguna comparencia y ha explicitado que estas no se solicitarán hasta que la comisión cuente con toda la información solicitada previamente. Para el PP y Cs, la comisión de investigación "debe circunscribirse a lo aprobado por el Pleno", donde salió adelante una propuesta de los socios del gobierno local junto a Vox para que solo se investigue el correo electrónico denunciado por presiones por la exgerente y no toda la gestión de Torrejimeno como pedía la oposición de la izquierda.

Torrico ha destacado que la petición de información que han hecho todos los grupos políticos muestran "un alarde de transparencia" sobre el asunto que se pretende investigar y ha dicho que se estudiará la situación "sin límite temporal, aunque ya ha defendido que no se ha producido "nada irregular".

Petición de comparecencias

De otro lado, los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos han explicado que han solicitado en la primera sesión ordinaria de la comisión de investigación un total de 15 expedientes completos. En la próxima sesión estos grupos municipales tienen previsto solicitar hasta 13 comparencias para aclarar los hechos que enumeró el presidente del Imdeco en un correo a su exgerente.

Explican que para poder analizar todos los asuntos relativos al correo que motivó esta comisión de investigación, se han pedido los expedientes completos del partido de la Selección Española Sub21 -con un contrato nulo-, la relación de invitaciones del World Padel Tour y el de la carrera ‘Spartan Race’, entre otros.

En cuanto a las comparecencias, los grupos pedirán que la primera compareciente sea la exgerente del Imdeco y ahora concejal delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero. El correo electrónico que recibió de Manuel Torreijimeno en el que según apuntó en su día le reclamaba tareas que rozaban la ilegalidad el motivo de su dimisión.

Primeras impresiones

Las primeras impresiones de estos grupos tras la primera sesión es que, "tanto PP como Cs, intentan desenfocar el objeto principal de la investigación desviando la atención a la gestión anterior del Imdeco, para obstaculizar la resolución final de esta comisión", dicen en su nota. Aseguran que está claro que el objetivo principal de este cogobierno es “enrredar y tapar” una gestión llena de interrogantes.

La concejal del Grupo Municipal Socialista y consejera en el Imdeco, Carmen Victoria Campos, ha señalado que espera que la exgerente “mantenga su posición en dicha comparecencia y que aclare que sucedía en el Imdeco y con el presidente”. A su juicio, “cualquier otra posición no se entendería después de que el citado correo no solo diera lugar a su dimisión, sino a la denuncia por parte de anterior jefe”. Por otra parte, desde el PSOE se espera que el listado de comparecientes que se presentará en la siguiente sesión pueda ser ampliado si se considerará necesario por dicha comisión para aclarar cualquier cuestión que surja. Para Campos, “una Comisión descafeinada nos haría perder el tiempo a todos” por lo que ha pedido a la presidencia de esta comisión que “después de un año, permita dar luz y transparencia a todo este asunto”.

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal de IU, Alba Doblas, ha informado que “vamos a plantear en la próxima reunión de la Comisión una serie de comparecencias que tienen como objetivo garantizar que se haga luz sobre unos hechos que consideramos gravísimos” ya que es la “primera vez” en el Ayuntamiento que se habla de “prevaricación, de irregularidades en la contratación y de falta de transparencia absoluta en el Imdeco”. Queremos garantizar con las comparecencias y con la documentación solicitada en el día de hoy que se “arroje luz sobre unos hechos que demuestran una falta de gestión y de previsión por parte del delegado de Deportes, el señor Torrejimeno”. Igualmente, queremos que se aclare este “oscuro suceso”, que provocó la dimisión de la anterior gerente, hoy delegada de Casco Histórico, de forma que podamos servir a la ciudadanía para que haya una gestión “eficaz” del gobierno, pero sobre todo donde prime la “transparencia, ya que no debemos olvidar que es dinero público, de todos y todas las cordobesas.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, tras lo sucedido en la primera sesión, espera que la investigación sirva “no sólo para que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades, si las hubiere, sino también para que no se vuelvan a repetir similares situaciones”. La edil morada ha querido dejar claro que este tacticismo oscuro del gobierno de Bellido para obstaculizar destila un “tufo corrupto”.