El chef Joan Roca, de El Celler de Can Roca, protagonizará la 9ª edición de Córdoba Califato Gourmet

La novena edición de Córdoba Califato Gourmet, el evento gastronómico de referencia de Andalucía y único en su formato en España, estará protagonizada por el chef Joan Roca. Este ha sorprendido a los asistentes a la presentación con un vídeo en el que ha anunciado su participación e ilusión por estar presente en el evento, que se celebrará el 16 y 17 de octubre.

La vocación culinaria de Joan empezó a forjarse en Can Roca, el restaurante familiar regentado por sus padres. Allí creció y entró por primera vez en contacto con la cocina. En la actualidad dirige su propio proyecto de restaurante, El Celler de Can Roca, que ostenta las 3 estrellas de la Guía Michelín desde 2009. La actividad creativa culinaria de la triada Roca, su vibrante sentido de la hospitalidad heredados de las generaciones pasadas, y la especial conexión fraternal de la cocina, el vino y el mundo dulce, catapultaron al restaurante a la primera posición en The World’s 50 Best Restaurants en los años 2013 y 2015.

El chef cordobés Paco Morales, con dos estrellas Michelín en su restaurante NOOR, ha manifestado que “contar con Joan Roca en esta edición va a ser todo un lujo, ya que es una persona maravillosa y muy trabajadora, referente gastronómico a nivel mundial. Sin duda, vamos a vivir unos momentos muy bonitos con el y todos aquellos que nos acompañen y vivan la experiencia, Córdoba Califato Gourmet es un evento reconocido dentro del sector y debemos sentirnos orgullosos en Córdoba de tenerlo”.

En palabras del delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García Ibarrola, “Córdoba Califato Gourmet es un evento consolidado, que ayuda a la promoción” de la ciudad, y que “junto a las acciones que se van a realizar en otros eventos gastronómicos por todo el país, hacen que Córdoba tenga el foco de atención de manera muy importante”.

Igualmente la diputada de Turismo, Narci Ruiz, ha querido destacar que “desde la Diputación de Córdoba se hará un esfuerzo por seguir potenciando la gastronomía de la provincia, que junto a sus Denominaciones de Origen, aportan un valor indiscutible como atractivo turístico. Y esto, Córdoba Califato Gourmet, lo ha sabido poner en valor.”

Por último, el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena ha recalcado que “toda la provincia de Córdoba tiene un atractivo inmenso, que hay que seguir poniendo en valor, y que un evento como Córdoba Califato Gourmet requiere de un apoyo por parte de la Junta de Andalucía, para ayudar a la promoción de toda esa riqueza”.