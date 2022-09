La Calleja de las Flores, finalista en un concurso para elegir las 46 calles más bonitas del mundo

Architectural Digest, la prestigiosa revista autoridad en diseño, arquitectura y estilo de vida del grupo Condé Nast, ha publicado en sus ediciones digitales una selección de las calles “más bonitas del mundo”, entre las que figuran calles icónicas y reconocibles de los cinco continentes como la vista del puente de Manhattan desde Brooklyn, Montmartre en París, Burano en Venecia, Notting Hill en Londres o Tetsugaku no michi en Japón. Y en la selección, realizada por la redacción internacional de AD, aparecen tres calles españolas: las andaluzas Setenil de las Bodegas y de Jerez de la Frontera en Cádiz, y la Calleja de las Flores en Córdoba.

Según AD, no todas las calles son creadas de la misma manera. Algunas no solo ofrecen a los visitantes una oportunidad increíble para hacerse fotos, sino que también sirven como recordatorio de cómo se construyó en el siglo XIX. Sin embargo, las calles no tienen por qué ofrecer una lección de historia o estar representadas en Technicolor para ser cautivadoras. Algunas destacan por sus impresionantes características naturales, como las de Setenil de las Bodegas en Cádiz, con casas construidas directamente en los acantilados rocosos que rodean la zona. Así las describe la prestigiosa publicación:

Setenil de las Bodegas, España

Justo entre Sevilla y Málaga, Setenil de las bodegas es un pequeño pueblo de unos 3000 habitantes. Sus casas blancas son preciosas, pero eso no es lo único que hace que este pueblo sea tan especial. Las edificaciones están construidas directamente en los acantilados rocosos que rodean la zona. El resultado son hermosas formaciones rocosas naturales que cuelgan sobre las calles, proporcionando sombra y unas vistas impresionantes.

Calleja de las Flores, Córdoba, España

Situada en la ciudad andaluza de Córdoba, la Calleja de las Flores es una calle estrecha que desemboca en una plaza. Con sus numerosas flores y sus paredes blancas, esta encantadora calle es muy típica de la zona.

Jerez de la Frontera, España

Situada en Cádiz, Jerez de la Frontera es una ciudad conocida por su exquisito vino. Con preciosas calles en el centro histórico sombreadas por las hojas de las vides que crecen a lo largo de las paredes que la rodean.